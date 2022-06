"So eine Situation gab es noch nie": In der Gaskrise ruft Hessens Wirtschaftsminister allgemein zum Energiesparen auf. Al-Wazir rechnet damit, dass ein ökologisch bedenkliches Auslaufmodell in die Verlängerung gehen muss.

Audiobeitrag Audio Minister besorgt wegen drohender Engpässe Audio Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Akute Sorgen seien zwar unbegründet, versicherte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), als er sich am Donnerstag zur Gasversorgung in Hessen äußerte. Kern der Botschaft war jedoch, was er danach sagte: "Die Lage ist ernst. So eine Situation gab es noch nie."

Al-Wazirs Parteifreund Robert Habeck hatte als Bundeswirtschaftsminister wenige Stunden zuvor die sogenannte Alarmstufe und damit die zweite von drei Stufen des deutschen Notfallplans Gas ausgerufen . Denn im Winter droht das Erdgas knapp zu werden, weil Russland als eine Folge seines Angriffskriegs in der Ukraine weniger davon nach Deutschland liefert.

Die Entscheidung sei richtig, sagte Al-Wazir. Ob private Verbraucher, Unternehmen oder Kommunen: Er rief alle Gasverbraucher in Hessen auf, schon jetzt so viel wie möglich zu sparen, damit die deutschen Gasspeicher auf das für die Heizperiode nötige Maß gefüllt werden könnten. Zu 40 Prozent sollten sie im Februar noch gefüllt sein - das Ziel könnte verfehlt werden.

Minister: "Das kann niemals richtig sein"

Kommt es zum Worst-Case-Szenario, müsste in einer dritten Stufe des Notfallplans der Staat festlegen, wer noch mit Gas versorgt wird - und wer vorerst nicht mehr. "Eine solche Entscheidung kann niemals richtig sein", sagte der Minister.

Noch ist es nach Al-Wazirs Einschätzung möglich, das zu verhindern. Der Anteil russischen Erdgases für Hessen habe vor dem Ukraine-Krieg bei mehr als 50 Prozent gelegen. Er sei aber bereits gesunken. Der Minister hält es zudem für möglich, den Gasverbrauch um rund ein Fünftel zu senken.

Ums Speichern kümmern sich andere

Die Alarmstufe zwei gilt nun, weil Russland seine Erdgaslieferung an Deutschland gedrosselt hat - vermutlich als Antwort auf westliche Sanktionen. Die Gasspeicher waren schon zuvor nicht ausreichend und wie gewohnt gefüllt worden, deshalb der drohende Mangel.

Das Land Hessen selbst kann direkt gegen die Misere wenig tun, außer in eigenen Einrichtungen auch zu sparen. Es hat keinen gesetzlichen Auftrag zur Gasbeschaffung. Das laut Al-Wazir größte Erdgaslager in Stockstadt (Groß-Gerau) etwa wird privat betrieben. Das Lager des Unternehmens MND Gas Storage Germany kann im Winter rund 400.000 Haushalte versorgen.

"Unschönes Szenario"

Viele Unternehmen hätten sich bei der Landesregierung gemeldet, berichtete der Wirtschaftsminister. Denn sie befürchten, bei einer Verschärfung der Lage kein Gas mehr zu bekommen. Alle betonten, wie wichtig gerade ihr Betrieb sei. Hintergrund: Wird Gas rationiert, trifft es zuerst Großverbraucher aus der Wirtschaft, die als nicht systemrelevant betrachtet werden.

"Das Szenario ist nicht schön", sagte Al-Wazir. Wen es treffe, darüber entscheide die Bundesnetzagentur. Da es kein Register über Gasgroßverbraucher gebe, stehe man mit ihr im Austausch. Dann eine Rangliste nach Bedeutung festzulegen, sei angesichts der Komplexität von Produktionsketten und wirtschaftlichen Folgen heikel.

Hallenbad-Wasser wird kälter

Al-Wazir zeigte sich zuversichtlich, dass es auch in Hessen nicht zum Äußersten kommen müsse. Weil mit knapper werdendem Angebot die Gaspreise steigen dürften, liefen Sparanstrengungen ja schon. "Ich bin sicher, dass alle Hallenbad-Betreiber längst überlegen, mit wie viel Grad sie in den Winter gehen“, sagte der Grünen-Politiker.

In einigen hessischen Bädern wurde die Wassertemperatur schon im Frühjahr gesenkt. Häufig könne in großen Heizwerken oder in Gärtnereien für das Beheizen von Gewächshäusern leicht von Gas auch auf Heizöl umgestellt werden, sagte Al-Wazir.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Ministeriums liege derzeit in der Energieberatung von Unternehmen. Über die Energieagentur gebe das Land ganz praktische Tipps, wie Verbraucher sparen könnten - auch in Eigenleistungen, weil derzeit so schwer Handwerker zu bekommen seien.

Auslaufmodell soll noch länger ran

Auch auf die Kraftwerkslandschaft in Hessen wirkt sich die Gasknappheit laut Al-Wazir entscheidend aus. Und das notgedrungen zuungunsten der Umwelt. In Kürze soll demnach grundsätzlich und bundesweit geregelt werden, dass vorübergehend wieder auf Stromgewinnung aus Kohle gesetzt wird, damit dafür das knappe Gas nicht gebraucht wird, wie Habeck ankündigte.

Für ein Auslaufmodell wie den mit Steinkohle betriebenen Block 5 des Staudinger-Kraftwerks in Großkrotzenburg (Main-Kinzig) würde das bedeuten: Es wird entgegen anderer Pläne über das kommende Frühjahr hinaus betrieben.