Wie konnte es sein, dass der später wegen Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke angeklagte Markus H. legal Waffen besaß? Der Lübcke-Ausschuss des Landtags hat dazu eine Richterin des Verwaltungsgerichts befragt, die seinerzeit über die Waffenbesitzkarte entschied.

Der Lübcke-Ausschuss im Landtag ging am Donnerstag der Frage nach, warum der wegen Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke angeklagte Markus H. legal Waffen besitzen konnte. Das Kasseler Verwaltungsgericht habe bei der Entscheidung über seine Waffenbesitzkarte nicht über alle Informationen zu H. verfügt, erklärte eine Richterin in dem Untersuchungsausschuss zur Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke.

Markus H. galt als unbedeutender Mitläufer

Die Richterin des Kasseler Verwaltungsgerichts sagte vor dem Untersuchungsausschuss, sie habe 2015 als Einzelrichterin ohne mündliche Verhandlung geurteilt. Der hessische Verfassungsschutz hatte damals gewusst, dass H. sich in den Jahren zuvor in sozialen Medien unter anderem antisemitisch geäußert hatte. Diese Informationen wurden jedoch nicht an das Gericht weitergegeben.

Nach dem Lübcke-Prozess Wer hat Angst vor Markus H.? Markus H. ist wieder auf freiem Fuß. Der Mitangeklagte im Lübcke-Prozess ist vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen worden. Aus dem Fokus der Sicherheitsbehörden dürfte er damit noch lange nicht sein. Zum Artikel

Auf Fragen von Ausschussmitgliedern, ob diese Erkenntnisse Auswirkungen auf ihr Urteil gehabt hätten, antwortete die Richterin nicht. Die Stadt Kassel hatte H. die Waffenbesitzkarte wegen seiner früheren rechtsextremen Äußerungen verweigert. Dagegen hatte H. beim Verwaltungsgericht geklagt. Nach zweijähriger Verfahrensdauer entschied das Gericht zu seinen Gunsten. Er durfte damit legal Schusswaffen besitzen.

Das Gericht hatte damals geprüft, ob es innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Jahren Anhaltspunkte für eine "Unzuverlässigkeit" von H. gegeben hatte - jedoch keine gefunden.

Ausschuss prüft Behördenarbeit

Der Ausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden im Mordfall Lübcke aufarbeiten - geplant sind Termine bis zum Frühjahr 2023. Der CDU-Politiker war 2019 erschossen worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte den Täter Stephan Ernst vor einem Jahr wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Ernst den Politiker aus rechtsextremen Motiven erschoss.

Die Bundesanwaltschaft hatte H. beschuldigt, unter anderem mit gemeinsamen Schießübungen Ernst bei seinem Tatentschluss unterstützt und so Beihilfe geleistet zu haben. H. war in dem Prozess im vergangenen Jahr vom Beihilfevorwurf mangels Beweisen freigesprochen und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.