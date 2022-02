Botschaft an Putin: Ukraine-Generalkonsul Kostiuk (l.) und Ministerpräsident Bouffier in Wiesbaden

Botschaft an Putin: Ukraine-Generalkonsul Kostiuk (l.) und Ministerpräsident Bouffier in Wiesbaden Bild © picture-alliance/dpa

Medizin, Nahrung, Geld: Mit "überschaubaren Mitteln" will Hessen der von Russland angegriffen Ukraine helfen. Zuvor hatte der ukrainischer Generalkonsul im Landtag eindringlich mehr Unterstützung des Westens gefordert.

"Der Krieg ist da", hatte der ukrainische Generalkonsul Vadym Kostiuk bei seinem Auftritt am Donnerstagmorgen in Wiesbaden gesagt. Und bei allem Dank für verbale Solidaritätsbekundungen hatte er sichtlich erschüttert und drängend hinzugefügt: "Das ist nicht die Zeit langer Reden. Das ist die Zeit schneller Reaktionen und Taten."

Wie Hessen nach dem Einmarsch der russischen Armee ins Nachbarland helfen könne - und wie nicht: Das machte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nach einem abschließenden Gespräch mit Kostiuk in der Staatskanzlei deutlich. Vor allem die rasche Lieferung medizinische Güter und Nahrungsmittel kündigte Bouffier an.

Bouffier erwähnt Aufnahme von Flüchtlingen

Mit einer großen Fluchtbewegung aus der Ukraine rechne er nicht, sagte Bouffier. Das Land Hessen sei aber vorbereitet.

"Wir wollen denen helfen, die völlig unverschuldet in eine Notlage geraten sind", sagte der Ministerpräsident mit Blick auf Ukrainer, die sich in Hessen aufhalten. Nach der Sperrung des Luftraums seien zahlreiche Menschen am Frankfurter Flughafen gestrandet. Auch unter den rund 10.000 dauerhaft hier lebenden Ukrainern drohe vielen das Geld auszugehen. Er appellierte an die Bürger, Betroffenen ebenfalls beizustehen.

Eilige Einladung

Den Wunsch nach Waffenlieferungen kann Bouffier nach eigenen Angaben sehr gut verstehen. Die Weigerung der Bundesregierung wolle er aber nicht interpretieren. Der ukrainische Generalkonsul hatte zuvor in einer Rede im Landtag skizziert, was nun benötigt werde, um mit der Ukraine auch ganz Europa zu verteidigen. "Wir warten und hoffen auch auf weitere Defensivwaffen", sagte er.

Kostiuk war einer eiligen Einladung in die Landeshauptstadt gefolgt. Mit lautem Applaus wurde er dort im Plenarsaal des Landtags begrüßt. "Heute sind wir alle Ukrainer", sagte Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) und nannte Kostiuk einen Freund. Den Auftritt nutzte der Ukrainer zu einem eindringlichen Appell: Der Westen müsse nun rasch helfen - und mehr als bisher.

Außerdem müssten nun die angekündigten Sanktionen gegen Russland kommen. Die sollten so schmerzhaft sein, dass auch das russische Volk verstehe, was seine Regierung der Ukraine gerade antue. Russland müsse vom internationalen Bankverkehr ausgeschlossen und "von allen Formaten" wie der UNO isoliert werden. Schließlich bat der Generalkonsul neben finanzieller auch um humanitäre Unterstützung.

Trauerbeflaggung in Hessen

Vor den Abgeordneten bezeichnete Bouffier die hessischen Mittel zu helfen als "überschaubar". Aber neben einem "Tag der Schande und des Zorns" sei dies eben auch ein "Tag der Solidarität". "Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine", erklärte auch Landtagspräsident Rhein. Am Parlamentsgebäude wehte die ukrainische Flagge. Trauerbeflaggung an allen anderen öffentlichen Gebäuden und Dienststellen ordnete Innenminister Peter Beuth (CDU) an.

Sprecher aller Fraktionen verurteilten in der Debatte den russischen Angriff als Bruch des Völkerrechts. "Was aktuell geschieht, muss jeden, der an Demokratie, Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen glaubt, fassungslos machen", sagte SPD-Fraktionschef Günter Rudolph. Wie er sicherte auch René Rock, sein Amtskollege von der FDP, den Menschen in der Ukraine Solidarität zu. "Die NATO ist unsere Lebensversicherung", sagte er dazu, dass Diplomatie und Vernunft gerade die Grenzen aufgezeigt würden.

CDU-Fraktionschefin Ines Claus appellierte: Dies sei eine Situation, in der "wir als Demokraten jetzt geschlossen und entschlossen zusammenstehen müssen". Gefahren für ganz Europa und die gesamte Weltordnung befürchtet Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner. "Krieg kennt nur Verlierer", sagte er. Gleichwohl sei nun eine entschlossene Antwort aller demokratischen Staaten gegen den Aggressor nötig.

Kritik an Russland mit eigenem Akzent

Hessen solle neben Flüchtlingen auch jene aufnehmen, die den Kriegsdienst dort verweigern, forderte Linken-Fraktionschef Jan Schalauske. Er betonte, der völkerrechtswidrige Angriff habe eine Vorgeschichte. Hintergrund: In der Bundespartei hatten in den vergangenen Wochen einige Politiker mit Hinweis auf die NATO-Osterweiterung Verständnis für russische Sicherheitsinteressen in dem Konflikt geäußert. Das führte auch Schalauske an, betonte gleichzeitig: Das rechtfertige den Angriff keinesfalls.

Dezidiert russlandfreundliche Stimmen waren auch innerhalb der AfD auf Bundesebene vernehmbar gewesen. Ihr Landtagsabgeordneter Erich Heidkamp sagte nun zu den Ursachen: "Heute explodiert etwas, was vor langer Zeit angefangen hat." Er plädierte gerade angesichts der deutschen Geschichte für eine Politik des Friedens.