Kommende Woche wird der Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier gewählt. Läuft alles wie von der CDU geplant, kommt Landtagspräsident Rhein zum Zug. Dann wird wohl erstmals eine Frau Chefin des Parlaments.

Astrid Wallmann soll neue Präsidentin des hessischen Landtags werden. Spitzen der schwarz-grünen Koalition wollen nach hr-Informationen die Kandidatur der 42 Jahre alten Landtagsabgeordneten aus Wiesbaden am Dienstagnachmittag bekanntgeben. Es wäre das erste Mal, dass eine Frau Chefin des Landtags wird.

Eine offizielle Bestätigung gab es für die Personalie am Montag nicht, die auch für eine Verjüngung der Unionsspitze in Hessen stünde. Die Regierungsfraktionen CDU und Grüne haben zu einer Pressekonferenz eingeladen, um "den gemeinsamen Personalvorschlag zu unterbreiten, der im Zuge der anstehenden Ministerpräsidentenwahl notwendig wird".

Als stärkste Fraktion hat die CDU das Vorschlagsrecht für die Besetzung an der Spitze des Landtags. Gemeinsam mit den Grünen haben die Christdemokraten eine Stimme mehr als die Opposition.

Rhein will aufsteigen

Der bisherige Landtagspräsident Boris Rhein will am Dienstag kommender Woche von den Abgeordneten zum Nachfolger von Ministerpräsident Volker Bouffier (beide CDU) gewählt werden. Bouffier hört knapp eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl auf. Der 70-Jährige gehörte der Landesregierung mehr als 20 Jahre an: seit 2010 als Regierungschef.

Erhält Rhein die nötige Mehrheit, wird in der gleichen Landtagssitzung über seine Nachfolge an der Spitze des Landtagspräsidiums entschieden. Der Präsident - demnächst wohl die Präsidentin - ist oberster Repräsentant des Landtags. Er oder sie beruft Plenarsitzungen ein und leitet sie.

Vater Bürgermeister, Onkel Ministerpräsident

Astrid Wallmann gehört dem Landtag seit 2009 ununterbrochen an. Im Wahlkreis Wiesbaden I errang sie bei drei Wahlen das Direktmandat. Beim ersten Mal nahm sie es der SPD ab. Die 42-Jährige gehört dem Hauptausschuss des Parlaments an und dem Ältestenrat. Dieses Gremium, das Geschäftsordnungsfragen klärt, würde sie als Landtagspräsidentin leiten.

Die CDU-Politikerin ist gelernte Diplom-Verwaltungswirtin, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie entstammt einer Politikerfamilie. Ihr Vater Wilhelm war von 1983 bis 1989 Bürgermeister von Wiesbaden, ihr Onkel Walter Wallmann Oberbürgermeister von Frankfurt und hessischer Ministerpräsident.