Was tun gegen die vierte Corona-Welle? In einer Regierungserklärung vor dem Landtag skizziert Ministerpräsident Bouffier neue Einschränkungen - und weist Kritik an spätem Boostern und geschlossenen Impfzentren zurück.

Vor dem Landtag in Wiesbaden hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag das Parlament gebeten, die pandemische Notlage so schnell wie möglich förmlich festzustellen. Nur dann könne die Landesregierung "bei schwieriger fortdauernder Lage" weitere Einschränkungen zur Eindämmung der seit 21 Monaten andauernden Corona-Pandemie erlassen.

Es geht um mögliche weitere Verschärfungen bis hin zu Schließungen im Kultur- und Freizeitsektor oder bei Bars und Diskotheken. Bouffier nannte auch Regelungen für Weihnachtsmärkte und ein mögliches Alkoholverbot in der Öffentlichkeit.

Silvester, Restaurants, Versammlungen

Nach den jüngsten drastischen Einschränkungen für Ungeimpfte müsse man nach wie vor aber "differenziert und verhältnismäßig vorgehen", betonte Bouffier. Dann könne auch über Vereinbarungen gesprochen werden, die sich aus dem jüngsten Bund-Länder-Gipfel ergeben hätten: ein Ansammlungsverbot an Silvester oder Befreiungen von der Testpflicht für Menschen mit Booster-Impfung. In Hotspots seien auch Schließungen von Restaurants und das Verbot von Veranstaltungen möglich.

Dafür soll das Bundesinfektionsschutzgesetz noch einmal nachgebessert werden. Zuvor hatte der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite in Deutschland mit der neuen Mehrheit der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP beendet. Nun soll in Berlin nachgebessert werden.

Die Zustimmung der schwarz-grünen Regierungskoalition in Hessen zur Feststellung der epidemischen Lage auf Landsebene ist gewiss. Bouffier warb nun aber für einen breiten Konsens. "Ich biete den Fraktionen an, darüber gemeinsam zu diskutieren und nach Möglichkeit auch eine Übereinstimmung zu erzielen“, sagte er.

Regierungschef drückt aufs Tempo

Auch wenn es in vielen Bundesländern schlimmer aussehe, sei Eile geboten, befand Bouffier. Damit das Land bei einer drohenden Verschlimmerung sofort handeln könne, drängte er auf einen Beschluss noch in dieser Woche und fügte hinzu: "Wir müssen die Lage nach wie vor sehr ernst nehmen." Allerdings stritten sich schon vor Bouffiers Erklärung Vertreter von Regierungslager und Opposition, wie sehr das parlamentarische Verfahren abgekürzt werden könne.

In Hessen sind derzeit 68 Prozent der Menschen voll geimpft und 14 Prozent geboostert - Letzteres bedeutete zum Wochenbeginn den vorletzten Rang unter den Bundesländern. Bouffier räumte ein, das sei trotz erheblicher Steigerungen in den vergangenen beiden Wochen "immer noch deutlich zu wenig, um diese Welle zu brechen".

Sind die Kritiker nur hinterher klüger?

Scharfe Kritik an der Corona-Politik wies der Ministerpräsident in mehreren Punkten mit dem Satz "Es ist einfach nicht wahr" zurück. Etwa bei die Schließung der Impfzentren: Diese hätten "ab September praktisch leer gestanden". Konsens sei die weitere Impfung durch die Ärzteschaft gewesen. Dem Land sei zudem vorgerechnet worden, etwa von der FDP, wegen höherer Kosten als in Praxen würden Steuergelder verschleudert.

Vorwürfe wegen der spät angestoßenen Booster-Impfungen ließ Bouffier mit Hinweisen auf Beurteilungen aus der Wissenschaft auch nicht gelten. Das Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesinstitut für Impfstoffe, sei etwa von einem bis zu einem Jahr anhaltenden Schutz durch Biontech- oder Moderna-Impfungen ausgegangen.

Die Ständige Impfkommision (Stiko) habe noch im August zur Auffrischung erklärt: "Hier handelt es sich um eine politische Vorsorgemaßnahme ohne medizinische Evidenz." Erst Ende November sei die Empfehlung für allgemeines Boostern gekommen. Gemessen daran habe die Landesregierung so vorsorglich wie möglich gearbeitet. Auch wenn die Politik viel Vertrauen verloren habe: Viele Vorwürfe seien "einfach nicht wahr" und angesichts nicht planbarer Entwicklungen auch ungerecht, betonte Bouffier.

Bouffier: Ungeimpfte sind nicht der Feind

Gegenüber Ungeimpften forderte der Ministerpräsident zwar einen maßvollen Umgang: "Der Feind ist das Virus!". Trotzdem sei es nötig, die auch von ihm lange abgelehnte Impfpflicht einzuführen. Denn wegen des Schutz der anderen sei das Impfen keine rein persönliche Entscheidung.

Bouffier warnte auch angesichts der neuen Omikron-Virus-Variante vor Unwägbarkeiten, bemühte sich aber um Zuversicht: Mit Vorsicht, Fortschritten beim Impfen und neu entwickelten Medikamenten "kann es uns gelingen, dass wir im nächsten Jahr Weihnachten und Silvester möglichst wieder ohne Einschränkungen werden feiern können".