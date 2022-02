Als "Schande" hat Ministerpräsident Bouffier im Landtag den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt. Dem überfallenen Land sagte er Unterstützung zu – möglicherweise bei der Aufnahme von Flüchtlingen.

Schon die Beflaggung zeigte, dass an diesem Tag etwas anders ist: Am Landtagsgebäude in Wiesbaden hatte Präsident Boris Rhein (CDU) gleich am Morgen neben den Flaggen Europas, Deutschlands und Hessens auch die der Ukraine hissen lassen. Nach dem nächtlichen Angriff der russischen Armee auf das Land änderte das Parlament auch seine Tagesordnung kurzfristig.

Gleich an den Beginn des Plenartages rückte eine Debatte über den Krieg, der nun in Europa herrscht. Fraktionsübergreifend äußerten Redner Fassungslosigkeit und große Sorge. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte an, mit dem Generalkonsul der Ukraine über mögliche Unterstützung zu reden. Die hessischen Mittel seien zwar "überschaubar". Aber neben einem "Tag der Schande und des Zorns" sei dies auch ein "Tag der Solidarität".

"Vielleicht müssen und können wir helfen"

Mit Generalkonsul Vadym Kostiuk verabredete der Ministerpräsident ein Gespräch noch für denselben Tag. Landtagspräsident Rhein und die Vorsitzenden der Fraktionen sollten dabei sein. Kostiuk wird auch vor dem Landtag sprechen - und zwar gegen 14 Uhr zum Abschluss des Plenartages, dessen Programm wegens des Kriegsausbruchs stark verkürzt wurde. Bereits am Dienstag hatte Bouffier mit dem ukrainischen Generalkonsul gesprochen.

Was Hessen für die Ukraine tun könne, ließ der Regierungschef offen. Er sprach die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen an: "Vielleicht müssen und können wir helfen, dass Menschen zu uns können." Rund 10.000 Menschen aus der Ukraine leben seinen Angaben zufolge derzeit in Hessen. "Was glauben Sie, was in denen vorgeht?"

Weitere Informationen Landtagsdebatte zum Krieg in der Ukraine Der hessische Landtag hat über den russischen Angriff auf die Ukraine debattiert. Statements aller Parteien finden Sie zum Nachschauen auf dieser Seite. Ende der weiteren Informationen

Vor dem Parlament wiederholte der Ministerpräsident, die Schuld Russlands an dem Krieg sei eindeutig. Es sei auch ein Tag, "der die Weltgeschichte verändern wird", sagte er. Er selbst habe sich nicht vorstellen können, dass einmal wieder Krieg in Europa sei.

Einigkeit im Parlament

"Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine", hatte Landtagspräsident Rhein in einer Mitteilung erklärt, als er die ukrainische Flagge am Parlament hissen ließ. Sprecher aller Fraktionen verurteilten in der Debatte den russischen Angriff als Bruch des Völkerrechts. "Was aktuell geschieht, muss jeden, der an Demokratie, Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen glaubt, fassungslos machen", sagte SPD-Fraktionschef Günter Rudolph.

Wie er sicherte auch René Rock, sein Amtskollege von der FDP, den Menschen in der Ukraine Solidarität zu. "Die NATO ist unsere Lebensversicherung", sagte er dazu, dass Diplomatie und Vernunft gerade die Grenzen aufgezeigt würden. Gefahren für ganz Europa und die gesamte Weltordnung befürchtet Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner. "Krieg kennt nur Verlierer", sagte er.

Kritik an Russland mit eigenem Akzent

Hessen solle neben Flüchtlingen auch jene aufnehmen, die den Kriegsdienst dort verweigern, forderte Linken-Fraktionschef Jan Schalauske. Er betonte, der völkerrechtswidrige Angriff habe eine Vorgeschichte. In der Bundespartei hatten in der vergangenen Woche einige Politiker Verständnis für russische Sicherheitsinteressen in dem Konflikt geäußert.