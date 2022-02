Als "Schande" hat Ministerpräsident Bouffier im Landtag den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt. Dem überfallenen Land will er Hessens Hilfe anbieten – möglicherweise bei der Aufnahme von Flüchtlingen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will mit dem Generalkonsul der Ukraine über mögliche hessische Unterstützung reden, nachdem die russische Armee das Land angegriffen hat. Die hessischen Mittel seien zwar "überschaubar", sagte Bouffier am Donnerstagmorgen im Landtag in Wiesbaden. Aber neben einem "Tag der Schande und des Zorns" sei dies auch ein "Tag der Solidarität".

Er werde Generalkonsul Vadym Kostiuk noch heute zu einem Gespräch einladen, kündigte Bouffier an. Ein kurzfristiges Treffen um 14 Uhr war geplant, Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) und die Vorsitzenden der Fraktionen sollten dabei sein. Später liefen Beratungen, ob Kostiuk noch am Donnerstag vor dem Landtag sprechen sollte.

Bereits am Dienstag hatte Bouffier mit dem ukrainischen Generalkonsul gesprochen. Was Hessen für die Ukraine tun könne, ließ der Ministerpräsident offen.

"Vielleicht müssen und können wir helfen"

Bouffier sprach die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen an: "Vielleicht müssen und können wir helfen, dass Menschen zu uns können." Rund 10.000 Menschen aus der Ukraine leben seinen Angaben zufolge derzeit in Hessen. "Was glauben Sie, was in denen vorgeht?"

Vor dem Parlament wiederholte der Ministerpräsident, die Schuld Russlands an dem Krieg sei eindeutig. Es sei auch ein Tag, "der die Weltgeschichte verändern wird", sagte er. Er selbst habe sich nicht vorstellen können, dass einmal wieder Krieg in Europa sei.

Ukrainische Flagge am Landtag

Nach dem nächtlichen Angriff auf die Ukraine hatte der Landtag in Wiesbaden seine Tagesordnung kurzfristig geändert und die Debatte über den Krieg an den Beginn seiner Plenarsitzung gestellt. Das vorgesehene Programm wurde zudem verkürzt.

Am Parlamentsgebäude hatte Landtagspräsident Rhein zuvor neben den Flaggen Europas, Deutschlands und Hessens auch die der Ukraine hissen lassen. In einer Mitteilung verurteilte er den Angriff scharf. Mit diesem völkerrechtswidrigen Handeln setze der russische Präsident Wladimir Putin "leichtfertig und vorsätzlich die seit Jahrzehnten gültige europäische Friedensordnung aufs Spiel".

Am Morgen war bekannt geworden, dass die hessische CDU Rhein noch in der laufenden Legislaturperiode zum Nachfolger Bouffiers als Ministerpräsident machen will.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.