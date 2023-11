CDU will Hessen mit der SPD regieren

Die Entscheidung ist gefallen: Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl wollen Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und seine CDU Schwarz-Grün beenden. Über eine Koalition will die Union nach hr-Informationen mit der SPD verhandeln.

Fünf Wochen nach der Landtagswahl hat sich die hessische CDU entschieden, Verhandlungen über die Bildung der künftigen Landesregierung mit der SPD zu führen. Dafür hat sich nach hr-Informationen Ministerpräsident und CDU-Landeschef Boris Rhein am Freitagvormittag in Wiesbaden die Zustimmung von Fraktion und Parteivorstand geholt.

Weitere Informationen Boris Rhein will in einer Pressekonferenz um 12 Uhr über seine Pläne informieren. Das hr-fernsehen und hessenschau.de übertragen live. Ende der weiteren Informationen

Damit steht die seit zehn Jahren bestehende schwarz-grüne Koalition vor dem Aus. Die SPD würde nach 25 Jahren ununterbrochener Opposition wieder Regierungsverantwortung übernehmen.

Koalitionsgespräche sollen zeitnah starten

Bei der SPD muss die Landespartei der Aufnahme von Koalitionsgesprächen noch zustimmen. Dazu hat der Landesvorstand am Freitagabend in Kassel eine Sitzung des Parteirats einberufen. Die Zustimmung gilt als gewiss.

Die Koalitionsgespräche könnten dann kommende Woche beginnen. Geplant ist, die Verhandlungen möglichst vor Weihnachten abgeschlossen zu haben. Die nächste Legislaturperiode beginnt am 18. Januar des kommenden Jahres. Dann konstituiert sich der neue Landtag und wählt den Ministerpräsidenten.

Premiere für Hessen

Es wäre das erste Mal, dass CDU und SPD eine unionsgeführte Landesregierung bilden. In umgekehrter Rangordnung und mit einem SPD-Ministerpräsidenten an der Spitze gab es von 1946 bis 1950 einmal eine SPD/CDU-Koalition in Wiesbaden.

Schwarz-Rot hätte mit insgesamt 74 von 133 Landtagssitzen eine große Mehrheit. Dabei wäre die CDU mit 52 Mandaten sehr viel stärker als die SPD.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.

Livestream Rhein gibt Wunsch-Koalitionspartner bekannt Live Boris Rhein