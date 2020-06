Die Landesregierung hat sich mit der Opposition nicht auf einen gemeinsamen Weg aus der Finanzkrise einigen können. Die schwarz-grüne Koalition will ihren bis zu zwölf Milliarden Euro schwere Corona-Etat nun allein durchsetzen.

Die hessische Landesregierung und die Landtagsopposition werden nicht gemeinsam gegen die finanziellen Folgen der Corona-Krise vorgehen. Die Gespräche über den von Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) geplanten Sonderetat mit Krediten von bis zu zwölf Milliarden Euro für die nächsten dreieinhalb Jahre sind endgültig gescheitert.

Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen beschlossen am Dienstag, das umstrittene Sondervermögen nun alleine durchzusetzen. Das ist nur möglich, wenn beide Fraktionen im Landtag ein Gesetz zur Ausführung der Schuldenbremse ändern. Das ist auch der Plan, wie die Fraktionen mitteilten. Noch ist für die Aufnahme neuer Schulden eine Zwei-Drittel-Mehrheit und damit mindestens die Zustimmung der SPD nötig.

Das erste Corona-Hilfsprogramm über zwei Milliarden Euro hatte der Landtag nach Vorschlag des damaligen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU) noch einstimmig verabschiedet.

Sechs Runden, kein Erfolg

Zur sechsten und letzten Verhandlungsrunde über das neue, viel größere Programm hatten sich CDU und Grüne auf der einen sowie SPD und FDP auf der anderen Seite am Montagnachmittag getroffen. Das Regierungslager hielt an seinen Plänen zu dem sogenannten Corona-Sondervermögen fest und bot dem Vernehmen nach unter anderem an, den Umfang des Pakets vorläufig auf 9,5 Milliarden Euro zu reduzieren.

Der Opposition war das zu wenig Entgegenkommen. Sie will erst einmal weniger Schulden machen und Corona-Gelder prinzipiell über Nachtragshaushalte bereitstellen, damit der Landtag die Kontrolle behalte. SPD und FDP haben zudem einen Nachtragsplan in Höhe von 4,5 Milliarden Euro vorgelegt. Über ein Sondervermögen sollte erst nach der nächsten Steuerschätzung im Herbst gesprochen werden.

Die Regierungspläne sahen ursprünglich vor, dass der Landtag den Corona-Etat in einer Sondersitzung des Landtags am 30. Juni beschließt. Um das Gesetz zur Schuldenbremse zu ändern, würden weitere Sondersitzungen nötig. Ein Beschluss soll nun am 4. Juli gefasst werden.

Auf die harte Tour

Artikel 141 der Landesverfassung hält die Schuldenbremse fest. Die Einzelheiten regelt ein seit Anfang 2015 geltendes Ausführungsgesetz. Vor allem die jetzt so wichtige und umstrittene Einzelheit, unter welchen Umständen die Bremse gelockert werden darf. Das Gesetz brachten mit der damaligen CDU/FDP-Koalition auch SPD und Grüne auf den Weg.

Eine wesentliche Bedingungen ist jene, die der schwarz-grünen Koalition jetzt im Weg ist und die so kein anderes Bundesland mit Schuldenbremse hat: Eine Neuverschuldung ist in außergewöhnlichen Notlagen nur dann möglich, wenn statt der üblichen einfachen Mehrheit zwei Drittel der Landtagsabgeordneten dafür stimmen. So soll eine "missbräuchliche Inspruchnahme ausgeschlossen sein", lautete die Begründung. Jetzt will die Koalition das Gesetz so ändern, dass sie die Neuverschuldung mit ihrer eigenen Ein-Stimmen-Mehrheit beschließen kann.

Die Schuldenbremse darf nur in Notsituationen gelockert werden, die sich der Kontrolle des Staates entziehen: Naturkatastrophen und Anschläge zum Beispiel. Getilgt werden sollen die neuen Schulden laut Gesetz in einem "angemessenen Zeitraum". Grundsätzlich ist anzustreben, dass die vollständige Tilgung der aufgenommenen Kredite regelmäßig über einen Zeitraum von sieben Jahren erfolgt.

