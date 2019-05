Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) will die Redezeiten in Landtag kürzen und die Debatten interesssanter machen.

Stundenlange Debatten, unbearbeitete Anträge: Der Landtag in Wiesbaden kommt mit seiner Arbeit nicht hinterher. Nun sollen die Debatten kürzer und knackiger werden - und die Arbeitswoche länger.

Sechs Fraktionen mit 137 Abgeordneten: Nach der Landtagswahl im vergangenen Oktober hat sich das Parlament in Wiesbaden auf ein neues Rekordniveau vergrößert. Das hat auch Auswirkungen auf die Debatten. "Nach den Erfahrungen der ersten Sitzungen müssen wir feststellen, dass die Beratungszeiten sich deutlich verlängert haben", sagt Landtagspräsident Boris Rhein (CDU). Man könne in den in den Sitzungen nicht einmal "annähernd alle Punkte" der Tagesordnung abarbeiten.

Berg unbearbeiteter Anträge wird immer größer

Mit dem Einzug der AfD in den Landtag sind nun sechs Fraktionen im Wiesbadener Parlament vertreten. Die Zahl der Abgeordneten stieg wegen der neuen Fraktion sowie zahlreicher Überhang- und Ausgleichsmandate um 27 auf 137 Parlamentarier.

"Wir schieben schon jetzt einen Berg von Anträgen und anderen Initiativen mit einem Zeitumfang von mehr als zwölf Stunden vor uns her", erklärt der Landtagspräsident. Teilweise seien noch Anträge auf der Tagesordnung, die im Januar und Februar eingereicht wurden. Das sei ein Problem, weil die Initiativen bei längeren Verzögerungen ihre Aktualität verlören.

Arbeitszeit verlängern, Redezeit verkürzen

"Die Folgerung daraus ist, dass wir dringend über notwendige strukturelle Änderungen der Tagesordnung oder auch einen weiteren Plenartag in den Sitzungswochen sprechen müssen", sagt der ehemalige Innen- und Wissenschaftsminister Rhein. "Einen zusätzlichen Plenartag haben wir zum Abräumen der Tagesordnung vorsorglich schon für den Dezember 2019 und ein paar Termine im nächsten Jahr vorgesehen. Aber auch das wird nicht ausreichen."

Es gebe verschiedene Möglichkeiten, die Struktur der Tagesordnung des Landtags zu verändern. "Wir können Redezeiten verkürzen", sagte Rhein. "Um Debatten interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten, könnten wir auch neue Debattenformen der Rede und Gegenrede bei kürzeren Redezeiten einführen." Er werde nun auf die Fraktionen zugehen und Vorschläge machen, sagte Rhein.

