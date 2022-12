Die Landtagsopposition fordert mehr Lehrer für Hessens Schulen.

Die Landesregierung habe zwar 4.000 neue Stellen für die nächsten zwei Jahre angekündigt, erklärten mehrere Bildungsexperten der Oppositionsfraktionen am Mittwoch in der Haushaltsdebatte. Es sei aber schon jetzt absehbar, dass diese nicht besetzt werden könnten. Es werde nicht einfach, alle dieses Stellen adäquat zu besetzen, räumte auch Kultusminister Lorz (CDU) ein. Es gebe einen Fachkräftemangel in allen Bereichen. Die Anstrengungen in der Lehrkräftegewinnung würden fortgesetzt.