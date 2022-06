Die Opposition im Landtag will nachprüfen lassen, ob die Übergabe des Abgeordnetenmandats von Volker Bouffier an Eva Kühne-Hörmann rechtens war. SPD und FDP wollen einen Gutachter beauftragen. Ex-Ministerpräsident Bouffier hatte sein Mandat nicht an den nächsten auf der Liste seines Gießener Wahlkreises weitergegeben – sondern an die ehemalige Justizministerin