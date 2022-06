Die hessischen Grünen ziehen selbstbewusst in den Landtagswahlkampf.

"Wir haben die nie da gewesene Chance, stärkste politische Kraft zu werden", sagten die Landesvorsitzenden Erfurth und Schaub am Mittwoch. "Wir können die nächste Regierungskoalition anführen." Auf dem Landesparteitag am Samstag in Bad Hersfeld wolle man die Weichen für die Zeit bis zur Landtagswahl stellen.

Diese ist für den Herbst 2023 geplant. Nach jüngsten Umfragen liegen CDU, SPD und Grüne in der Wählergunst derzeit nah beieinander.