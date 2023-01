Linke will bald über Spitzenpersonal entscheiden

Die Linke in Hessen will in kommenden Wochen über ihre Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2023 beraten.

Am 4. März solle das Programm zur Landtagswahl bei einem Parteitag in Wetzlar beschlossen werden, teilte ein Parteisprecher mit. Aktuell liege der Entwurf in den Kreisverbänden zur Diskussion. Der Listenparteitag sei für den 22. April geplant.

Die Partei wolle im Wahlkampf als "Stimme für eine gesellschaftliche Umverteilung" punkten, erklärten die Landesvorsitzenden Christiane Böhm und Jakob Migenda. "Wir müssen es schaffen, deutlich zu machen, wie wichtig eine linke Stimme im Landtag ist." Der neue Landtag wird im Oktober gewählt.