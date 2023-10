Heute ist Superwahlsonntag in Hessen

Landtag, Bürgermeister, Landräte Heute ist Superwahlsonntag in Hessen

Die Wahllokale haben geöffnet. Am Abend erfahren Sie hier, welche Partei es mit wie vielen Abgeordneten in den nächsten Landtag geschafft hat. In mehr als 40 Städten und Gemeinden wird ein neuer Bürgermeister gewählt, dazu in drei Kreisen ein Landrat.

hr-Politikredakteur Christoph Scheldt in hr-iNFO

Mit dem heutigen 8. Oktober erreicht das politische Jahr in Hessen seinen Höhepunkt. Wie üblich haben die Wahllokale seit 8 Uhr geöffnet. Bald nach Wahlschluss um 18 Uhr wird es eine Prognose zum Ausgang der Landtagswahl geben, danach folgen die Hochrechnungen. Alle aktuellen Zwischenstände zur wichtigsten Wahl an diesem Superwahlsonntag in Hessen erfahren Sie hier - und auf unserer Ergebnisseite.

Wahlbeteiligung zunächst niedriger

Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die Abgeordneten für die kommende Legislaturperiode zu bestimmen. Bis 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung ohne Briefwähler laut Landeswahlleiter Wilhelm Kanther bei 27,7 Prozent. Bei der Landtagswahl 2018 war um die gleiche Zeit ein Wert von 38,8 Prozent ermittelt worden.

Wegen der Briefwähler gilt die Aussagekraft der Werte allerdings als begrenzt. Im Vergleich zu 2018 dürfte deren Zahl deutlich zugelegt haben, sagte Kanther.

Unter anderem haben die Spizenkandidatinnen und -kandidaten Nancy Faeser (SPD), Boris Rhein (CDU) und Tarek Al-Wazir (Grüne) ihre Stimme bereits im Wahllokal abgegeben.

Nancy Faeser (SPD) kommt mit ihrem Mann Eyke Grüning ins Wahllokal. Bild © picture-alliance/dpa, picture-alliance/dpa

Die vergangene Landtagswahl im Herbst 2018 brachte dieses Ergebnis: CDU 27,0 Prozent, Grüne und SPD jeweils 19,8 Prozent, AfD 13,1 Prozent, FDP 7,5 Prozent, Linke 6,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,3 Prozent.

Die jüngsten Umfragen vor der diesjährigen Wahl sehen die CDU mit deutlicherem Abstand vorn und die AfD mehr oder minder gleichauf mit der SPD und den Grünen. Für die FDP könnte es knapp werden mit dem Wiedereinzug ins Landesparlament. Die Linke muss ein Aus noch mehr fürchten, die Freien Wähler könnten einen Überraschungscoup landen - womöglich auch dank der am selben Tag stattfindenden Landtagswahl in Bayern, wo die Freien Wähler in der Regierung sitzen.

Insgesamt treten 21 Parteien und Wählergruppen mit einer Landesliste zur Landtagswahl an. Alle wichtigen Fragen zur Hessen-Wahl beantwortet unser FAQ.

42 Bürgermeisterwahlen und ...

Außerdem haben 42 Städte und Gemeinden ihre Bürgermeisterwahlen auf den Tag der Landtagswahl gelegt. Das erhöht vermutlich die notorisch niedrige Wahlbeteiligung bei kommunalen Direktwahlen und ist praktisch für die Bürgerinnen und Bürger, da sie dann nicht ein weiteres Mal binnen kurzer Zeit in die Wahllokale gebeten werden.

Auch zu den Bürgermeisterwahlen haben wir eine Übersichtsseite vorbereitet, die wir am Abend laufend aktualisieren. Die Ergebnisse der Direktwahlen könnten freilich auf sich warten lassen. Der Landeswahlleiter informiert, dass zuerst die Stimmen für die Landtagswahl ausgezählt werden, danach die für die Bürgermeisterwahlen.

... drei Landratswahlen und Bürgerentscheide

In manchen Orten können die Bürgerinnen und Bürger an diesem Superwahlsonntag noch ein drittes Mal abstimmen: In den Kreisen Fulda, Vogelsberg und Wetterau wird eine neue Landrätin oder ein neuer Landrat gewählt. Die Stimmen dafür werden noch nach den Direktwahlen ausgezählt.

Um den Superwahlsonntag komplett zu machen, gibt es noch drei Bürgerentscheide. In Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) wird über die Zukunft der Open-Air-Konzertreihe Soundgarten entschieden. In Niedernhausen (Rheingau-Taunus) geht es mal wieder um Windräder auf dem Taunuskamm. In der Gemeinde Weinbach (Limburg-Weilburg) muss sich die Bürgermeisterin Britta Löhr (parteilos) einem Abwahlverfahren stellen. Sobald die Ergebnisse dazu vorliegen, informiert hessenschau.de darüber.

