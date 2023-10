Umfragen zur Hessen-Wahl: CDU klar vorn

In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen, dem aktuellen ZDF-"Politbarometer", erreicht die CDU 32 Prozent. Grüne und SPD kommen dort auf 17 und die AfD auf 16 Prozent. Die FDP muss mit 5 Prozent um den Wiedereinzug in das Landesparlament bangen. Die Freien Wähler liegen bei 4 Prozent, die Linke wäre mit 3 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten. Dem Politbarometer zufolge sind viele Wählerinnen und Wähler jedoch unentschlossen: 32 Prozent der Befragten wissen demnach noch nicht, wen sie wählen wollen.

Die ARD gab zuletzt Ende September einen Hessentrend in Auftrag. Auch demnach liegt die CDU mit 31 Prozent klar vorn. Für die Koalitionsbildung hätte die Union laut der Umfrage die Wahl zwischen den Grünen und der SPD. Doch nicht nur die Koalitionsfrage bleibt spannend: Die Freien Wähler liegen wie die Linkspartei im ARD-Hessentrend bei vier Prozent und würden an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Auf ein anderes Ergebnis kam das Meinungsforschungsinstitut Insa für die Bild-Zeitung. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Befragung könnten es die Freien Wähler mit 5 Prozent in den Landtag schaffen. Es wird also spannend.