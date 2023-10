Landtagswahl in Hessen

Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen klar gewonnen. Die AfD kommt auf den zweiten Platz. Dahinter folgen SPD und Grüne. Die Linke fliegt aus dem Landtag - bei der FDP bleibt es knapp.

Laut Hochrechnung um 22.05 Uhr liegt bei der hessischen Landtagswahl die CDU mit 34,6 Prozent der Stimmen weit vorne und konnte im Vergleich zur Landtagswahl 2018 deutlich (+7,6) hinzugewinnen.

Die AfD kommt auf 18,6 Prozent (+5,5), die SPD auf 15,1 Prozent (-4,7) und die Grünen auf 14,8 Prozent (-5,0). Die FDP schafft es nach vorherigen Hochrechnungen, in denen sie zum Teil unter der Fünf-Prozent-Hürde lag, in der 22.05 Uhr-Hochrechnung wieder mit 5,0 Prozent (-2,5) in den Landtag.

Die Linke schafft es mit 3,1 Prozent (-3,2) klar nicht mehr in den Landtag. Die Freien Wähler schaffen es mit 3,5 Prozent ebenfalls nicht.

Weitere 5,3 Prozent der Stimmen entfallen laut der Hochrechnung auf weitere Parteien. Insgesamt traten 21 Parteien und Wählergruppen mit einer Landesliste zur Landtagswahl an.

Freude bei CDU und AfD

Auf der Wahlparty seiner Partei erklärte Boris Rhein, Spitzenkandidat der CDU und amtierender Ministerpräsident, Hessen habe seiner Partei einen klaren Regierungsauftrag gegeben. "Es ist ein unfassbar großartiger Tag für die Hessen-Union", sagte er. Die Spitzenkandidatin der SPD, Nancy Faeser, gratulierte Rhein zum Wahlsieg. Für ihre eigene Partei sei das Ergebnis "sehr enttäuschend".

Ganz anders war die Stimmung am Abend bei der AfD, die sich über den starken Zugewinn an Stimmen freute. "Das Ergebnis ist atemberaubend", sagte Spitzenkandidat Robert Lambrou.

Der grüne Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir bedankte sich bei seiner Fraktion für den Wahlkampf. "Wir hätten uns natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht", räumte er ein. Ähnlich reagierte der liberale Spitzenkandidat Stefan Naas. "Es lag nicht an uns", sagte er, wohl mit Blick auf die Bundespolitik.

Linken-Spitzenkandidatin Elisabeth Kula kündigte angesichts des verfehlten Wiedereinzugs in den hessischen Landtag an, den "Kampf für soziale Gerechtigkeit und gegen den Rechtsruck" außerparlamentarisch fortführen zu wollen.

Lambrou macht CDU Koalitionsangebot - CDU weist das zurück

Rechnerisch hätte mit dem Ergebnis sowohl eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition als auch ein Bündnis aus CDU und SPD eine Mehrheit. Für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird es nach den Hochrechnungen nicht reichen - selbst wenn die FDP es in den Landtag schaffen würde.

Bei der Berechnung ging infratest dimap von der Landtags-Mindestgröße von 110 Sitzen aus. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnten es mehr werden.

Auch eine Koalition aus CDU und AfD hätte eine rechnerische Mehrheit, CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD allerdings schon im Vorfeld klar abgelehnt. Am Wahlabend bekräftigte er dies noch einmal, trotz eines erneuten Angebots eines schwarz-blauen Bündnisses von Lambrou.

Stattdessen bot Rhein sowohl der SPD als auch Grünen und FDP Gespräche über eine mögliche Regierungszusammenarbeit an. "Jetzt kommt es erst einmal darauf an, in Sondierungsgesprächen Schnittmengen zu finden", sagte er.

4,3 Millionen Wahlberechtigte

Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte waren in Hessen aufgerufen, die Abgeordneten für die kommende Legislaturperiode zu bestimmen. Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr hat die Auszählung der Stimmen begonnen.

Alle aktuellen Zwischenstände zur wichtigsten Wahl an diesem Superwahlsonntag in Hessen erfahren Sie hier, im Ticker - und auf unserer Ergebnisseite.

Wahlbeteiligung zunächst niedriger

Laut einer Hochrechnung von 20.14 Uhr von infratest dimap lag die Wahlbeteiligung inklusive Briefwähler bei 65,6 Prozent. Bei der Landtagswahl 2018 hatte sie bei 67,3 Prozent gelegen. Der Anteil der Briefwähler lag laut der 18-Uhr-Prognose bei 37,0 Prozent.

Die vergangene Landtagswahl im Herbst 2018 brachte dieses Ergebnis: CDU 27,0 Prozent, Grüne und SPD jeweils 19,8 Prozent, AfD 13,1 Prozent, FDP 7,5 Prozent, Linke 6,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,3 Prozent.

42 Bürgermeisterwahlen und ...

Außerdem fanden am Sonntag in 42 hessischen Städten und Gemeinden Bürgermeisterwahlen statt. Auch zu den Bürgermeisterwahlen haben wir eine Übersichtsseite vorbereitet, die wir am Abend laufend aktualisieren.

Die Ergebnisse der Direktwahlen könnten auf sich warten lassen. Der Landeswahlleiter informierte, dass zuerst die Stimmen für die Landtagswahl ausgezählt werden, danach die für die Bürgermeisterwahlen.

42 Städte und Gemeinden suchen neue Bürgermeister Parallel zur Landtagswahl werden am Sonntag auch wieder zahlreiche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen neu gewählt. Hier finden Sie eine Übersicht - und nach 18 Uhr die Wahlergebnisse. Zum Artikel

... drei Landratswahlen und Bürgerentscheide

In manchen Orten konnten die Bürgerinnen und Bürger an diesem Superwahlsonntag noch ein drittes Mal abstimmen: In den Kreisen Fulda, Vogelsberg und Wetterau wurde eine neue Landrätin oder ein neuer Landrat gewählt. Die Stimmen dafür werden noch nach den Direktwahlen ausgezählt.

Um den Superwahlsonntag komplett zu machen, gab es noch drei Bürgerentscheide. In Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) wurde über die Zukunft der Open-Air-Konzertreihe Soundgarten entschieden. In Niedernhausen (Rheingau-Taunus) ging es um Windräder auf dem Taunuskamm.

In der Gemeinde Weinbach (Limburg-Weilburg) musste sich die Bürgermeisterin Britta Löhr (parteilos) einem Abwahlverfahren stellen. Sobald die Ergebnisse dazu vorliegen, informiert hessenschau.de darüber.