Es ist Wahlkampf! Das zeigt sich Reportern daran, dass Landespolitiker auch bei regionalen Wald-und-Wiesen-Terminen unterwegs sind. Dabei lässt sich ein rituelles Spektakel beobachten, das vor allem eine Frage aufwirft.

Sie schwärmen gerade wieder in Scharen aus - die Politiker, die in Wiesbaden als gewählte Volksvertreter im Hessischen Landtag sitzen. Meist wollen sie das auch bleiben. Wahrscheinlich, weil sie "weiter mitgestalten" wollen, wie vielerorts betont wird.

Vielleicht aber auch der Macht und des Geldes wegen, könnten böse Zungen behaupten. Verlockend: Die für Normalsterbliche schwindelerregend hohen Diäten steigen zuverlässig. Die sogenannte Grundentschädigung liegt bei 8.809 Euro pro Monat. Wohl bekomm's!

Jörn Perske Bild © hr

Angesichts solcher Perspektiven betreiben die Abgeordneten derzeit großen Aktionismus. Sie sind in den Wahlkampf-Modus gewechselt, haben mehrere Gänge hochgeschaltet. Am 8. Oktober machen die Wähler schließlich ihre Kreuzchen. Dann entscheidet sich, ob das privilegierte Leben als Landespolitiker weitergeht.

Stumme Beobachter

Um für sich zu werben und sichtbar in der Öffentlichkeit aufzutreten, scheint eine beliebte Taktik für Abgeordnete der zweiten und dritten Reihe zu sein: sich an größere Termine dranhängen. Wenn etwa der Justizminister oder die Umweltministerin auf Sommertour geht und durchs Land reist, um Unternehmen und Projekte zu besuchen, sind das willkommene Anlässe für die Abgeordneten aus den Regionen sich anzuschließen - die Parteizugehörigkeit ist dabei zweitrangig.

Und so treten bei den Terminen auf einmal Akteure geballt auf die Bildfläche, die man in den Monaten und Jahren zuvor selten bis gar nicht wahrgenommen hat. Auch jetzt beteiligen sie sich selten an den Gesprächen, meist stehen oder sitzen sie einfach da. Wie ein Stillleben - aber mit interessiertem Gesichtsausdruck.

Auf die Plätze, fertig - Foto!

Neigt sich der Termin dem Ende zu, folgt ihr großer Einsatz: Beim Gruppenfoto gilt es, hübsch abgelichtet zu werden - möglichst in die Nähe der Mächtigen. Um von deren Strahlkraft zu profitieren.

Blöd aber, wenn man am Rand oder in der letzten Reihe steht. Wo man sich auf die Zehenspitzen stellen muss und Probleme hat, das sympathische Lächeln zu präsentieren. Oder gar von einer Schulter verdeckt wird.

Magnetismus der Kameras

Die Abgeordneten, ganz gleich welcher politischen Couleur, scheinen sich von den Kameras magnetisch angezogen zu fühlen. Sie können womöglich gar nichts dafür. Es ist ein Automatismus, der überall vorgelebt wurde und einfach adaptiert wird - selbst wenn dieses choreographierte Verhalten zuweilen etwas eitel wirken mag.

Manch ein Reporter dürfte auch peinlich berührt sein, wenn er den posierenden Politikern behutsam beibringen muss, dass sie keinen Platz auf seinem Foto haben werden.

Angesichts dieses Schauspiels könnte man unaufgeregt anmerken: "Ist halt Wahlkampf. Das ist deren Job." Freilich, Landtagsabgeordnete sollten sich über Themen und Akteure in ihren Regionen erkundigen. Deshalb erscheinen sie plötzlich bei allen möglichen Wald-und-Wiesen-Terminen.

Doch würde das Interesse nicht authentischer wirken, wenn es über die gesamte Legislaturperiode gezeigt würde? Statt nur im Endspurt, wenn es darum geht, wiedergewählt zu werden.