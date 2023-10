CDU will bald Sondierungsgespräche führen

Der hessische CDU-Generalsekretär Manfred Pentz kann sich nach dem CDU-Wahlsieg und Sondierungen schon bald Koalitionsgespräche vorstellen. Die CDU werde in den nächsten Tagen "mit den demokratischen Parteien" sprechen, sagte Pentz am Montag. Danach gehe es in Richtung Koalitionsverhandlungen.

Ministerpräsident und Landtagswahlsieger Boris Rhein (CDU) betonte am Montag in Berlin, seine Partei habe einen klaren Regierungsauftrag. Er ergänzte, man werde in den nächsten Tagen oder möglicherweise schon nächsten Stunden in Sondierungsgespräche eintreten.

Grüne und SPD bereiten sich vor

Grüne und SPD bringen sich derweil in Stellung. So sagte die grüne Landeschefin Sigrid Erfurth, das bisherige schwarz-grüne Regierungsbündnis habe schon einige Krisen "gut gemeistert", dies liege "in der Waagschale". Ihr Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir gehe in die Sondierungsgespräche.

SPD-Generalsekretär Christoph Degen sagte zu Sondierungen mit der CDU, ein "möglichst breites Bündnis" wäre gut für Hessen. Die Wahlverliererin SPD stelle im Land etliche Oberbürgermeister und Landräte und damit "mehr auf die Waage" als nur ihr Ergebnis am Sonntag.

Die AfD in Hessen kritisierte erneut, dass die CDU keine Koalitionsgespräche mit der rechtspopulistischen Partei führen will.