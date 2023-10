Anteil der Briefwähler deutlich gestiegen

Laut Hochrechnungen ist der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler in Hessen im Vergleich zu vorherigen Landtagswahlen deutlich gestiegen. Bei der vergangenen Wahl gaben etwas über 24 Prozent der Wähler ihre Stimme vorab per Brief ab. In diesem Jahr liegt der Anteil aktuell bei 37,0 Prozent und damit 13 Prozentpunkte höher.