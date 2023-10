AfD mit deutlichem Zugewinn in Fulda

Laut vorläufigem Endergebnis hat die CDU in Fulda die meisten Landesstimmen erhalten (39,4 Prozent), an zweiter Stelle liegt in Osthessens größter Stadt mit 23,4 Prozent die AfD. Die AfD erhielt mit plus 6,7 Prozentpunkten in Fulda die meisten Zugewinne - verglichen mit den anderen hessischen Städten Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Marburg, Kassel, Gießen und Offenbach.