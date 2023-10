CDU und AfD legen in Kassel deutlich zu

In Kassel legte nicht nur die CDU bei den abgegebenen Zweitstimmen deutlich zu (plus 5,7 Prozent), sondern auch die AfD. Mit plus 4,2 Prozent schafft es die AfD in Nordhessens Großstadt auf insgesamt 14,8 Prozent, wie aus dem vorläufigen Endergebnis für die Stadt deutlich wird. Die Grünen verlieren wie auch die SPD und die Linke deutlich an Wähler und Wählerinnen bei den Landesstimmen.