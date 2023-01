Unterricht an einer Grundschule

Lehrerinnen und Lehrer bekommen an Grundschulen künftig mehr Geld

Hessen löst sein Versprechen ein und hebt die Eingangsbesoldung an Grundschulen schrittweise von A12 auf A13 an. Damit will das Land mehr junge Leute für den Beruf gewinnen.

Vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels zahlt Hessen verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen schrittweise künftig mehr Geld. "Die höhere Besoldung für Grundschullehrkräfte wird uns helfen, den Beruf noch attraktiver zu gestalten und mehr junge Menschen für diese wichtige Aufgabe zu gewinnen", sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag.

Wie die Staatskanzlei mitteilte, wird die Eingangsbesoldung in sechs Schritten bis zum Jahr 2028 von derzeit A12 auf dann A13 angehoben. A12 entspricht in Hessen zum Berufsstart derzeit rund 3.608 Euro, A13 liegt bei rund 4.199 Euro.

Mit weiterführenden Schulen gleichgestellt

Damit verdienen Grundschullehrkräfte dann zum Berufsstart genauso viel, wie Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, wie etwa Gymnasien. Auf das Land kommen nach Abschluss der Erhöhung Mehrkosten von etwa 110 Millionen Euro im Jahr zu.

Weitere Informationen Schrittweise Anhebung Die Anhebung erfolgt in sechs Schritten bis zum Jahr 2028 – mittels einer Zulage, die sukzessive steigt und erstmalig zum 1. August 2023 bezahlt wird. Im ersten Jahr soll sich die Zulage auf zehn Prozent des Mehrbetrags von A13, 2024 auf 25 Prozent, 2025 auf 40 Prozent, 2026 auf 60 Prozent, 2027 auf 80 Prozent und 2028 dann schließlich auf 100 Prozent belaufen. Ende der weiteren Informationen

Konkurrenz zu Nachbarländern

Mit diesem bereits im Koalitionsvertrag angekündigten Vorstoß will Hessen auch im Wettbewerb mit benachbarten Bundesländern um Lehrkräfte konkurrenzfähig bleiben. "Zum Wohl unserer jüngsten Schülerinnen und Schüler setzt die Landesregierung ein wichtiges Signal im Wettbewerb mit den anderen Ländern", erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU).

Mit Nordrhein-Westfalen hat bereits ein Nachbarland die Eingangsbesoldung angehoben, Bayern und Niedersachsen haben diesen Schritt ebenfalls angekündigt.

Die Grünen, Koalitionspartner in der CDU-geführten Landesregierung, betonen in diesem Zuge den Stellenwert der Grundschule. "Wir tragen damit der Bedeutung der Grundschule für den erfolgreichen Bildungsweg von Kinder sowie den geänderten Aufgaben der Lehrkräfte Rechnung", sagte Mathias Wagner, Vorsitzender der Landtagsfraktion. Die Arbeit an Grundschulen und weiterführenden Schulen sei zwar nicht gleich, "aber gleichwertig".

Änderung für tariflich Beschäftigte

Auch für tariflich beschäftigte Lehrerinnen und Lehrer ändert sich etwas. Künftig besteht für diese eine Weiterbeschäftigung in den Sommerferien schon nach einer Mindestbeschäftigungsdauer von 30 Wochen – und nicht erst nach 35 Wochen. Lehrkräfte, die diesen Wert nicht erreichen, werden in den Sommerferien nicht bezahlt.