Das Land Hessen hat den Standort für seine geplante Lehrkräfteakademie in Alsfeld (Vogelsberg) bekanntgegeben.

Wie Kultusstaatssekretär Lösel am Donnerstag sagte, soll die neue Zentral- stelle auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof entstehen. Dort sollen ab 2024 mehr als 200 Beschäftigte untergebracht werden. Der zweite neue Zentralstandort in der Nähe des Bahnhofs in Gießen soll rund 230 Arbeitsplätze beherbergen. Er ist bereits seit einem Monat bekannt.