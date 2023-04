Mehr als drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie hat Hessens Sozialminister Klose (Grüne) das bevorstehende Auslaufen der letzten Schutzmaßnahmen als "Zäsur" bezeichnet.

Die derzeitige Lage, in der Corona sich zu einem endemischen Virus entwickelt habe, stimme optimistisch, teilte er am Mittwoch mit. Corona stelle inzwischen ein beherrschbares Risiko dar. Am Freitag enden die verbliebenen Maßnahmen wie die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen. Ausnahmen gebe es in einzelnen Einrichtungen, die via Hausrecht Regelungen durchsetzten.