Der Untersuchungsausschuss des Landtags zum Mord an Walter Lübcke ist drei Jahre nach seinem Auftakt zum letzten Mal zusammengekommen.

In seiner 43. Sitzung am Dienstag klärte er hinter verschlossenen Türen noch Formalien, wie der Ausschussvorsitzende Heinz (CDU) mitteilte. Beispielsweise bekommen in Berichten erwähnte Personen zwei Wochen Zeit zur Stellungnahme. Im Juli soll der Landtag über den Abschlussbericht von Schwarz-Grün und drei eigene Oppositions-Bewertungen debattieren. Eine Einigung auf eine einzige Bilanz war nicht gelungen.