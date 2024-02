Tauben sind am Abend Thema in der Limburger Stadtverordnetenversammlung

Tauben sind am Abend Thema in der Limburger Stadtverordnetenversammlung Bild © Imago

Wie geht es weiter mit den Limburger Stadttauben? Die Stadtverordneten hatten beschlossen, die Tiere per Genickbruch töten zu lassen. Doch dagegen regt sich Widerstand. Kommt es jetzt zu einem Bürgerentscheid?

In einer Sondersitzung werden die Stadtverordneten am Montagabend darüber beraten, wie es in Sachen Taubentötung in Limburg weitergehen soll. Das Thema wird in der Stadt seit Monaten heftig diskutiert, besonders nachdem die Stadtverordneten im November beschlossen hatten, Stadttauben per Genickbruch töten zu lassen.

Es geht nun um die Frage, ob es bei dem Beschluss bleibt oder nicht.

Der Beschluss sieht vor, dass Stadttauben mit Futter in eine Art Taubenhaus gelockt werden. Aus diesem sogenannten Fangschlag können die Tiere dann aber nicht wieder herausfliegen. Stattdessen sollen sie dort von einer Person mit behördlicher Genehmigung per Genickbruch getötet werden. Auf diese Weise soll die Taubenpopulation in relativ kurzer Zeit spürbar reduziert werden.

Tierschützer sammeln über 3.000 Unterschriften

Tierschützerinnen und Tierschützer hatten sofort Widerstand gegen diese Pläne angekündigt. Sie initiierten eine Unterschriftensammlung, bei ausreichend Stimmen für ein Bürgerbegehren gegen die geplante Tötung der Tiere gesammelt wurden: Mehr als 3.300 gültige Unterschriften kamen zusammen, die für einen Bürgerentscheid notwendige Hürde von zehn Prozent der Wahlberechtigten – knapp 2.700 – wurde klar genommen.

Sollten die Stadtverordneten ihren Beschluss nicht zurücknehmen, kommt es demnach zum Bürgerentscheid. Die Limburger könnten dann parallel zur Europa- und Landratswahl am 9. Juni darüber abstimmen, ob in ihrer Stadt Tauben per Genickbruch getötet werden sollen oder nicht.

Hohe Hürde Bürgerentscheid

Um die Entscheidung der Stadtverordneten zu kippen, müsste sich dann allerdings nicht nur eine Mehrheit gegen die Taubentötung aussprechen. Diese Mehrheit müsste auch mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten in Limburg repräsentieren: Es wären also mindestens 6.681 Stimmen erforderlich.

Anfang des vergangenen Jahres waren laut Stadt bei einer Taubenzählung 272 Tiere gezählt worden. Hochgerechnet geht man von 700 bis 1.000 Tauben im Stadtgebiet aus.

Andere Städte setzen auf Eierklau

In anderen Städten wie Gießen, Kassel oder Frankfurt kennt man das Problem auch, setzt aber eine andere Methode zur Eindämmung der Population: das sogenannte Augsburger Modell. Dabei werden die Tiere in betreuten Taubenschlägen versorgt und gegebenenfalls auch gesundgepflegt. Gleichzeitig werden ihre Eier dort aber mit Attrappen aus Gips oder Kunststoff getauscht. Die Idee: Die Taube brütet, es schlüpft aber kein Nachwuchs. Das Problem ist allerdings, dass es in den jeweiligen Städten meist viel zu wenige Taubenhäuser gibt.

Auf Eieraustausch setzt man auch in Wiesbaden. Gleichzeitig soll dort aber noch in diesem Jahr ein Pilotprojekt starten, bei dem die männlichen Vögel sterilisiert werden. Das wurde auch schon in Düsseldorf oder in Bern ausprobiert, wo erste Zählungen drauf hinweisen, dass dies tatsächlich hilft, den Taubenbestand zu reduzieren.