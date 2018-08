Die Linke verlangt Milliarden für die hessischen Kommunen. Im hr-Sommerinterview forderte Fraktionschefin Janine Wissler, dass Kürzungen der vergangenen Jahre zurückgenommen und zusätzliche Gelder bereitgestellt werden.

"Wenn man wirklich den Investitionsrückstau in den Kommunen bekämpfen will, dann reden wir über Milliardenbeträge, die da fehlen", sagte Linke-Fraktionschefin Janine Wissler im hr-Sommerinterview. Dazu brauche es eine andere Steuerpolitik. "Geld gibt es in diesem Land ja genug. In einem reichen Land wie Deutschland sollte man die Schulgebäude nicht daran erkennen, dass sie die marodesten Gebäude im Stadtteil sind."

Für das hr-Sommerinterview hatte Wissler das Schwimmbad in Frankfurt-Eschersheim vorgeschlagen. Damit wollte sie auf die Finanznot der Kommunen hinweisen, die in den vergangenen Jahren zur Schließung von Schwimmbädern geführt hatte.

"Nährboden für den Erfolg der AfD"

Bei vielen Menschen sei das Gefühl entstanden, Dinge liefen in Deutschland in die falsche Richtung, aber man könne nichts dagegen tun. Das sei der Nährboden für den Erfolg der AfD. Alle Parteien müssten sich fragen, was sie machen könnten, damit die AfD wieder schwächer werde.

"Und da muss auch die Linke offensiver sein, deutlicher machen: Wie wollen wir die Gesellschaft verändern? Auch deutlicher machen, dass wir nicht nur hier und dort mal eine kleine Stellschraube drehen wollen, sondern dass wir eine grundsätzlich andere Gesellschaft haben wollen."

"Linke ist bereits eine Sammlungsbewegung"

Zu den Plänen der Linken-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Sahra Wagenknecht, eine linke "Sammlungsbewegung" ins Leben zur rufen, blieb Wissler auf Distanz. Auf die Frage, ob sie Wagenknecht dabei unterstütze, sagte sie: "Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, was sie da vorhat."

Die Linke selbst sei ja schon eine Sammlungsbewegung. Viele Menschen, die heute in der Linken organisiert sind, kämen aus der SPD, von den Grünen oder den Gewerkschaften.

Bei aller Leidenschaft Wisslers für linke Politik kann sie sich auch eine Karriere außerhalb des Landtags vorstellen: "Bis zum Ruhestand ist es noch eine ganze Weile hin. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, bis zum Ruhestand im Landtag zu sein."

Das komplette Sommerinterview mit Janine Wissler strahlt das hr-fernsehen am Sonntag um 18.15 Uhr aus.