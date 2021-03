Bund und Länder planen offenbar, den Corona-Lockdown bis in den April zu verlängern und die Notbremse konsequent zu ziehen. An Ostern könnte Camping in der Rhön oder Urlaub an der Bergstraße aber erlaubt sein.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Hessen vor dem Corona-Gipfel [Audioseite] Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Es sind ernüchternde Worte, mit denen die Bundesregierung an diesem Montag in die Beratungen mit den Ministerpräsidenten geht. Bereits im April sei eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich, heißt es in einer Beschlussvorlage, die dem hr vorliegt. Grund sei die ansteckendere und zu 60 Prozent tödlichere britische Variante B.1.1.7, die für exponentiell steigende Infektionszahlen sorge.

Für Hessen sah das am Montag so aus: 13 Kreise sowie die Städte Frankfurt und Offenbach lagen über der kritischen Marke von 100. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Robert-Koch-Institut auf 116,2. Damit liegt Hessen bereits den fünften Tag in Folge über 100 - nach drei Tagen hätte bereits die selbstverordnete Notbremse greifen sollen.

Kommt die Notbremse?

Diesen Schritt hatte das Land mit Blick auf die Beratungen allerdings aufgeschoben. Die Beschlussvorlage der Bundesregierung sieht nun jedoch vor, dass die Notbremse konsequent umgesetzt wird: Die gerade erst geöffneten Zoos und Museen müssten also wieder schließen, Geschäfte dürften keine Einzeltermine mehr anbieten, sondern müssten zum "Click and Collect" zurückkehren - sie dürften also nur noch vorbestellte Ware ausgeben.

Weitere Lockerungen vor Ostern, wie sie Bund und Länder bei ihren letzten Gesprächen am 3. März noch ins Auge gefasst hatten, scheinen ebenfalls in weite Ferne gerückt. Der Bund empfiehlt stattdessen, die bisherigen Maßnahmen bis zum 18. April zu verlängern.

Diese Öffnungsschritte hatten Bund und Länder Anfang März eigentlich geplant. Bild © Bundesregierung

Ausgangssperre, Schul- und Kitaschließungen

In Regionen mit einer Inzidenz über 100 wären sogar weitere Beschränkungen möglich: Das Beschlusspapier nennt eine Ausgangssperre bis fünf Uhr morgens - die Startuhrzeit ist hierbei noch nicht ausgefüllt. Zudem könnten Schulen und Kitas schließen, sofern Personal und Kinder nicht mindestens zweimal wöchentlich getestet werden. Ab einer Inzidenz von 200 müssten Schulen und Kitas generell schließen. Diese Punkte sind allerdings mit eckigen Klammern versehen, das bedeutet: Hier herrscht noch Diskussionsbedarf.

In Hessen war der Präsenzunterricht für die höheren Jahrgangsstufen auf nach den Osterferien verschoben worden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) stellte zuletzt ab dem 19. April Präsenzunterricht für Grundschulkinder an fünf Tagen in der Woche in Aussicht, für die weiteren Stufen soll dann ein Wechselmodell greifen.

Osterurlaub im eigenen Bundesland?

Unklarheit gibt es auch noch beim Thema Osterurlaub: Von Auslandsreisen wollen Bund und Länder dem Entwurf zufolge abraten und außerdem die Quarantänepflicht verschärfen. Es bleibt lediglich ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es mit den Osterferien doch noch etwas werden könnte - und zwar im eigenen Bundesland, also zum Beispiel in der Rhön, im Odenwald oder am Edersee.

Wer sich in einer Ferienwohnung oder dem eigenen Wohnwagen selbst versorge, mache "kontaktfrei" Urlaub - und das wollen Bund und Länder offenbar noch vor Ostern ermöglichen. Voraussetzung dafür seien strenge Hygieneauflagen und Corona-Tests.

Die Länder sind in diesem Punkt noch uneins. Ministerpräsident Bouffier hatte aber bereits am vergangenen Freitag durchblicken lassen: Ein Aufenthalt in einer Ferienwohnung in der Rhön sollte ebenso erlaubt sein wie eine Flugreise nach Mallorca. Über die unterschiedliche Gewichtung gebe es Unverständnis, "das müssen wir lösen", sagte Bouffier.

Corona-Kabinett berät erst am Dienstag

Wird Hessen also Urlaub ermöglichen? Darüber wird das Corona-Kabinett wohl erst am Dienstag entscheiden. Bouffier werde wohl ebenfalls erst am Dienstag detailliert über die Beschlüsse der Schalte von Bund und Ländern berichten, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Bis dahin wird sich also auch der Einzelhandel gedulden müssen.

Als wahrscheinlich gilt allerdings, dass Hessen die Beschlüsse im Großteil mittragen wird. Bouffier hatte vor den Beratungen jedenfalls dafür plädiert, dass die Länder bei ihren Corona-Regeln eng beeinander bleiben. Dies zeigt auch die Erfahrung der vergangenen Beratungen.

Handelsverband: Rücknahme von Click and Meet wäre das Aus

Der hessische Einzelhandel blickt deshalb gespannt auf das Ergebnis. Das System Click and Meet sei ein "kleines Licht am Ende des Tunnels" gewesen, teilte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, Sven Rohde, mit. Neun von zehn Geschäften in Hessen hätten die Möglichkeit laut einer Umfrage des Verbands genutzt.

"Eine weitere Verlängerung des Lockdowns oder die Rücknahme von Click and Meet wird für viele Einzelhandelsunternehmen ohne weitere Wirtschaftshilfen die Insolvenz und das Aus bedeuten", prognostiziert Rohde. Laut RKI sei das Ansteckungsrisiko beim Einkaufen gering. Die Branche brauche eine Perspektive.

Sendung: hr1, 22.03.2020, 6.20 Uhr