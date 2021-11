Neue Bürgermeisterin von Baunatal (Kassel) wird Manuela Strube. Die SPD-Kandidatin entschied die Direktwahl mit gut 53 Prozent für sich. In Gudensberg (Schwalm-Eder) gibt es noch keinen Sieger, hier kommt es zur Stichwahl zwischen zwei Einzelbewerbern.

Neue Bürgermeisterin von Baunatal (Kassel) wird Manuela Strube. Die SPD-Politikerin setzte sich bei der Direktwahl am Sonntag mit 53,4 Prozent der Stimmen gegen drei Mitbewerber durch. Henry Richter von den Grünen kam in der VW-Stadt auf 29,5 Prozent.

CDU-Bewerber Sebastian Stüssel erreichte 10,6 Prozent, Einzelbewerber Manfred Werner 6,5 Prozent. Wahlberechtigt waren gut 22.000 Menschen, die Beteiligung in Baunatal betrug 40,7 Prozent. Strubes Amts-Vorgängerin Silke Engler (SPD) ist seit September stellvertretende Landrätin des Kreises Kassel.

Stichwahl in Gudensberg

Bei der zweiten Direktwahl in Nordhessen gibt es noch kein Ergebnis. In Gudensberg kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl. Die parteilose Bewerberin Sina Best verfehlte am Sonntag mit 46,5 Prozent den Wahlsieg. Mit ihr in die Stichwahl geht Gerd Fröhlich, ebenfalls Einzelbewerber, der auf 28,8 Prozent der Stimmen kam.

Dritter wurde der parteilose Karsten Heyner mit 24,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Gudensberg lag bei 52,4 Prozent.