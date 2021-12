Marburger Koalition zerbricht an Streit um Gewerbesteuer

Die Tinte unter dem Koalitionsvertrag war gerade getrocknet, da ist das Marburger Viererbündnis aus SPD, Grünen, Linken und Klimaliste schon wieder Geschichte. Auslöser ist ein Streit um den Impfstoff-Hersteller Biontech.

Erst im November hatte sich in Marburg ein Viererbündnis aus Grünen, SPD, Linken und Klimaliste gefunden und am 2. Dezember seine Unterschriften unter einen Koalitionsvertrag gesetzt. Nun ist die Koalition gut zwei Wochen später schon wieder Geschichte.

Im Streit um eine von weiten Teilen der Koalition geplante Senkung der Gewerbesteuer im Rahmen des Haushalts für 2022 machte die Linken-Fraktion am Freitagabend in einer laufenden Versammlung der Stadtverordneten Schluss. Das bestätigte eine Stadtsprecherin dem hr. Zunächst hatte die Oberhessische Presse berichtet .

Anlass für diesen Bruch war die für den späten Abend geplante Abstimmung über die Senkung der Gewerbesteuer: einen Plan, dem die Linke bereits im Vorfeld seine Zustimmung verweigert hatte. "Wer den Reichen nichts nimmt, kann den Armen nichts geben", sagte Stephanie Wittich dazu am Freitagabend laut Oberhessischer Presse. Die Linke fühle sich in der Koalition nicht mehr vertreten.

OB Spies: Am Ende profitieren alle

Geplant war von den übrigen Koalitionspartnern, den Gewerbesteuerhebesatz von 400 auf 357 zu senken. Damit, so die Kritik der Linken, knicke der Magistrat in erster Linie vor dem Pharma-Konzern Biontech ein. Dieser hatte seine Impfstoff-Produktion Anfang des Jahres nach Marburg verlegt und der Stadt damit einen wahren Geldsegen beschert.

Kolportiert wird, dass Biontech allein rund 300 Millionen Euro Gewerbesteuer abgeführt hat. Die geplante Senkung des Hebesatzes würde den Pharma-Konzern erheblich entlasten. Das, sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) zur Verteidigung seiner Pläne, träfe aber genauso auf alle kleinen sowie mittelständischen Unternehmen zu. Und diese stellten noch immer die Mehrzahl in Marburg. Dass man vor Biontech kusche, hatte Spies stets bestritten.

70 Prozent gehen an Kreis und Land

Von den Mehreinnahmen profitiert derweil die ganze Region: Nach derzeitigem Stand gibt Marburg rund 70 Prozent der Mehreinnahmen als Umlagen an den Landkreis Marburg-Biedenkopf und das Land Hessen ab. Damit behält die Stadt selbst 30 Prozent. Das entspricht 171 Millionen Euro.

Mit dem Geld will die Stadt "sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig fit für die Zukunft" werden. Nach Einschätzung der Linken-Fraktion hätte die Senkung der Gewerbesteuer noch einen anderen, deutlich negativeren Effekt: Sie befürchtet, dass die Biontech-Standortkommunen in einen "Unterbietungswettebewerb" gedrängt werden könnten.

Die rheinland-pfälzische Hauptstadt Mainz hat im November angekündigt, den Hebesatz für die Gewerbesteuer von jetzt 440 auf 310 Prozentpunkte zu senken. Auch am Biontech-Standort Idar-Oberstein wird derzeit über eine Gewerbesteuersenkung diskutiert .

Stadtverordnete beraten noch

Wie es nach dem rekordverdächtig schnellen Ende der Koalition in Marburg weitergeht, ist derweil offen. Die verbliebenen Koalitionsparteien verfügen zusammen mit 31 von 59 Sitzen immer noch über eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Die Debatte sowie Abstimmung über den Haushalt 2022 und damit die Senkung der Gewerbesteuer liefen am Abend noch.