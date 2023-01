Wegen der Engpässe bei Kinder-Medikamenten fordern Hessens Ministerpräsident Rhein (CDU) und der Chef der Bundestags-CSU, Dobrindt, einen "Gipfel" von Bund, Ländern und Pharmaindustrie.

"Es kann nicht sein, dass in Deutschland Kinder nicht die Möglichkeit haben, an Hustensaft und andere Medikamente zu gelangen", sagte Rhein am Sonntag auf der CSU-Landesgruppenklausur im oberbayerischen Kloster Seeon.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) müsse einen "Kinder-Gesundheits-Gipfel", einberufen, um die Situation in den Griff zu bekommen.