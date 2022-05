Nach der positiven Experten-Bewertung der Aufbauphase eines hessischen Forschungsverbundes für vernachlässigte Tropenkrankheiten wird das Netzwerk weiter mit Landesgeld unterstützt.

Bis 2024 sollen mehr als 16 Millionen Euro aus dem Loewe-Förderprogramm an den "Druid"-Verbund fließen. Das geht aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine parlamentarische An- frage der SPD-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Druid wurde 2018 eingerichtet und widmet sich der Bekämpfung von wenig erforschten Krankheiten.