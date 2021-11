Steigende Inzidenzen, steigende Zahlen auf den Intensivstationen, steigende Furcht vor einer Überlastung des Gesundheitsssystems: Die Landesregierung passt die Corona-Regeln für Hessen an. Darüber informieren Volker Bouffier und Kai Klose heute.

Die Landesregierung beschließt wegen der immer weiter steigenden Infektionszahlen zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) wollen darüber am Montagnachmittag in Wiesbaden berichten (ca 15.30 Uhr, hessenschau.de streamt die Pressekonferenz live).

Klose hatte in der vergangenen Woche im hr angedeutet, dass die bisherige 3G-Regel verschärft werden könnte: "Insofern als dass diejenigen, die getestet sind, einen PCR-Test statt eines Antigen-Schnelltests benötigen." Weitere Maßnahmen könnten demnach Abstands- und Hygieneregeln im Alltag betreffen.

Grenzwert auf Intensivstationen erreicht

Auf hessischen Intensivstationen hatten am Freitag 200 Patientinnen und Patienten mit dem Virus gelegen. Damit erreichte das Land erstmals den ersten Grenzwert der aktuell gültigen Warnstufen. Hintergrund: Erst seit Mitte Dezember gilt die Intensivbettenbelegung zusammen mit der Hospitalisierungsinzidenz als Hauptindikator für weitreichende Schutzmaßnahmen.

Nach den jüngsten Zahlen vom Montag werden derzeit 196 Corona-Patienten auf Intensivstationen betreut. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt in Hessen 3,75. Hier beträgt der kritische Wert für Verschärfungen acht.

Rekord-Inzidenz in Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat derweil bundesweit den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie erreicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 201,1 an. Der bisherige Rekordwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle am 22.12.2020 mit 197,6 erreicht.

In Hessen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Zahlen vom Montag um vier Punkte auf 149,0. Hier wurde die bisherige Höchstmarke am 25. Dezember vergangenen Jahres erreicht. Damals lag die Inzidenz bei 218,3.

Anders als vor einem Jahr sind mittlerweile viele Menschen geimpft, insbesondere unter den besonders gefährdeten Hochbetagten ist die Quote hoch. Experten gehen deshalb davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen.

Bundesweiter Ausnahmezustand läuft aus

Regierungschef Bouffier forderte am Samstag im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die Einberufung einer Ministerpräsidentenkonferenz. Dabei sollte es ihm zufolge eine Abstimmung darüber geben, die epidemische Notlage über den 24. November hinaus zu verlängern. Anlass sind Stimmen, wonach die neu zu bildende Ampelkoalition auf Bundesebene diesen seit März 2020 bestehenden Status nicht weiter aufrechterhalten will.

Ein solcher Schritt passe nicht zur aktuellen Situation, sagte Bouffier. Zuletzt hatte auch CDU-Parteifreund und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für ein Ende des bundesweiten Ausnahmezustands plädiert.

In Hessen war die Corona-Schutzverordnung vor Kurzem bis Ende November verlängert worden. Außerdem wurde in einer Reaktion auf die anhaltend hohen Zahlen die Corona-Testpflicht in den Alten- und Pflegeheimen verschärft.

Kommt 2G?

Unabhängig davon forderte Deutschlands Ärztepräsident Klaus Reinhardt strengere Maßnahmen in der mittlerweile vierten Corona-Welle. Es sollte nur noch Geimpften oder Genesenen der Besuch von Restaurants, Veranstaltungen oder Kinos erlaubt werden, sagte Reinhardt. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy.

Beide orientieren sich damit an den Regeln des Nachbarlandes Österreich. Dort war am Freitag die Einführung einer flächendeckenden 2G-Regel beschlossen worden. Menschen ohne Impfung dürfen seit Wochenbeginn keine Lokale, Friseure und Veranstaltungen mehr besuchen. "Es ist schlicht und einfach unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen", begründete Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) die drastischen Schritte. In Deutschland setzte Sachsen als erstes Bundesland eine solche 2G-Regel in Teilen des öffentlichen Lebens um.

Plädoyers für kostenlose Tests

Auch könnten kostenlose Antigen-Schnelltests ihr Comeback feiern. Dafür plädieren neben Ärztevertretern auch Experten. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit etwa mahnte, man dürfe das wichtige Instrument des Testens nicht aus der Hand geben. Er warb zugleich für eine "Testoffensive" und kritisierte, dass die kostenlosen Bürgertests Mitte Oktober abgeschafft wurden.

Seitdem dies der Fall ist, ist die Bereitschaft, einen Abstrich nehmen zu lassen, in Hessen erwartungsgemäß deutlich zurückgegangen. So berichtet beispielsweise die Betreiberin von vier Testzentren in Limburg, dass die Zahl der Testungen nach ersten Schätzungen um 80 bis 90 Prozent zurückgegangen sei. Der Betreiber zweier Zentren in Frankfurt und Friedrichsdorf (Hochtaunus) sprach von einem Rückgang im Bereich von mindestens 50 Prozent.