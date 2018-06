Das Ganztagsangebot an hessischen Schulen wird weiter ausgebaut. Im kommenden Schuljahr können mehr Schüler entsprechende Angebote nutzen. Das Kultusministerium legte dazu Zahlen auf den Tisch.

Drei Tage vor Ferienbeginn und vier Monate vor der Landtagswahl besuchte der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) eine integrierte Gesamtschule in Wiesbaden-Biebrich, um neue Zahlen für Ganztagsschulen in Hessen vorzustellen. Das Interesse der Schulen sei so groß wie nie zuvor, sagte er am Dienstag an der Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule.

An 1.150 von rund 1.800 Schulen im Land wird es im kommenden Schuljahr verschiedene Angebote bis in den Nachmittag geben. Das sind 41 mehr als im auslaufenden Schuljahr. Dabei verteilen sich die Schulen im neuen Schuljahr wie folgt auf die unterschiedlichen Ausbaustufen bzw. Profile (in Klammern die Zu- oder Abnahme im Vergleich zum Schuljahr 2017/2018):

Profil 3: 107 Schulen (+8). Vollwertige Ganztagsschulen. Betreuung, Unterricht und verpflichtende Ganztagsangebote von 7.30 Uhr bis 16 oder 17 Uhr an fünf Tagen pro Woche.

Profil 2: 215 (+73). An fünf Schultagen pro Woche freiwillige Zusatzangebote von 7.30 Uhr bis 16 oder 17 Uhr.

An fünf Schultagen pro Woche freiwillige Zusatzangebote von 7.30 Uhr bis 16 oder 17 Uhr. Profil 1: 625 (-81). Angebot von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr an mindestens drei Wochentagen, darunter Hausaufgabenbetreuung, Fördermaßnahmen sowie Wahl- und Freizeitangebote. Teilnahme freiwillig. Der Rückgang erklärt sich damit, dass viele Schulen ihr Angebot ausgebaut und damit in höhere Profile aufgestiegen sind. So rückt die von Lorz besuchte Schule von Profil 1 in Profil 2 auf.

Pakt für den Nachmittag 208 (+41). Verlässliche Betreuung der Kinder von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Das Land stellt von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr die Lehrer, danach übernehmen die Kommunen. Eltern bezahlen für die zusätzliche Versorgung.

"Mehr Stellen als Nachfrage"

Es seien nahezu alle Anträge der Schulen auf Aufnahme in Ganztagsangebote bewilligt worden, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. Ablehnungen hätten in der Regel interne pädagogische Grüne gehabt. Am Geld sei kein Antrag gescheitert. Vielmehr habe man mehr Stellen bereitgestellt, als von den Schulen schließlich abgerufen worden seien. Im kommenden Jahr schafft das Land nach seinen Angaben 450 neue Stellen für Ganztagsangebote.

Kultusminister Lorz sprach von einem "eindrucksvollen Beleg für unsere Bemühungen", weil nun zusammengerechnet rund 530 Schulen von Montag bis Freitag Bildung und Betreuung von 7.30 Uhr bis 17 Uhr anböten. Der bildungspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Mathias Wagner, sagte: "Die ideologischen Vorbehalte gegenüber gebundenen Ganztagsschulen (Profil 3, Anm. der Red) sind überwunden."

Im vergangenen Jahr hatte nicht nur die Opposition den weiteren Ausbau von Ganztagsschulen gefordert, auch Studien im Auftrag der Bertelsmann Stiftung und des Bundesfamilienministeriums hatten belegt, wie groß und teils noch nicht erfüllt der Wunsch der Eltern nach solchen Angeboten ist.