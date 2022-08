Der Kasseler Oberbürgermeister Geselle hat seiner eigenen Partei ein Ultimatum gestellt. In einem öffentlichen Brief fordert er den Rücktritt der lokalen Parteiführung - sonst wolle er nicht mehr für die SPD bei der nächsten OB-Wahl antreten. Was war passiert?

Eigentlich sei er nur aus seinem Sommerurlaub zurückgekommen, um die Wehlheider Kirmes zu eröffnen, schreibt Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) in einem offenen Brief am Dienstag an seine Partei - der eher als Brandbrief zu lesen ist. Er gipfelt darin, dass der seine Kandidatur bei der Oberbürgermeisterwahl für die SPD im kommenden Jahr in Frage stellt. Was war geschehen?

Geselle: "Folgenschweren strategischer Fehler"

Nachdem die Koalition aus SPD und Grünen im Kasseler Rathaus geplatzt war, suchten die Sozialdemokraten einen neuen Partner. Es begannen Gespräche mit den Christdemokraten - ganz nach dem Willen von Geselle. Nur so sei eine Jamaika-Koalition in Kassel zu verhindern, argumentierte Geselle. Doch im Sommerurlaub des Oberbürgermeisters hatte sich die Kasseler SPD nun mit einer Mehrheit im Unterbezirksausschuss zum Abbruch der Gespräche mit der CDU entschieden.

Diese Entscheidung bezeichnet Geselle in seinem Brief als "folgenschweren strategischer Fehler", die Inhalte der Beschlüsse seien "völlig verantwortungslos" und ein "unglaublicher Vorgang gegenüber der Stadt und den Menschen, gegenüber der breiten Mehrheit der Mitglieder der Partei, aber insbesondere auch gegenüber meiner Person". Er sei "über den Vorgang an sich und über die Verantwortlichen schwer verärgert und von ihnen menschlich zutiefst enttäuscht."

Der Parteivorsitzende und die Co-Fraktionsvorsitzende seien ihm "hinterrücks" während seiner Urlaubsabwesenheit in den Rücken gefallen. Solange die Entscheidung nicht revidiert werde und die Verantwortlichen nicht ihre persönlichen Konsequenzen zögen, sei er nicht bereit, als Kandidat der Kasseler SPD für eine Wiederwahl als Oberbürgermeister zur Verfügung zu stehen.

Tritt Geselle als unabhängiger Kandidat an?

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Die SPD hat noch für heute eine Reaktion auf das Ultimatum ihres OB angekündigt. Wenn die Partei bei ihrer Entscheidung gegen eine Koalition mit der CDU bleibt, könnte Geselle bei der OB-Wahl im März unter Umständen als unabhängiger Kandidat antreten. Das deutet Geselle in seinem Brief an.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen