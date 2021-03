Nach großer Verwirrung über zusätzliche "Ruhetage" an Ostern hat Bundeskanzlerin Merkel die Regelung überraschend gestoppt. Damit ist die Schließung von Supermärkten und Unternehmen wohl vom Tisch. Die hessische Wirtschaft ist erleichtert.

Zu der geplanten "Osterruhe" wird es nach großer Kritik nicht kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Mittwochmittag in einer Pressekonferenz, sie habe entschieden, die Verordnungen dazu zu stoppen. Das habe sie vorher in einer kurzfristig einberufenen Schaltkonferenz den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mitgeteilt.

Merkel nannte den Beschluss einen "Fehler", für den sie allein die Verantwortung trage: "Die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren."

Es habe aber zu viele offene Fragen gegeben, die in der Kürze der Zeit nicht zu klären wären - beispielsweise die Lohnfortzahlung für Angestellte, wenn aus dem Gründonnerstag ein Feiertag würde. Merkel bat die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Ihr sei bewusst, "dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst".

Spöttische Reaktionen aus Hessen

Die Staatskanzlei in Wiesbaden kündigte für den frühen Nachmittag ein Statement von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an. hessenschau.de wird das Statement ab 14 Uhr live streamen. Es wird erwartet, dass er sich dazu äußert, was Merkels kurzfristige Entscheidung für Hessen bedeutet. Mehrere Politikerinnen und Politiker im Land reagierten bereits spöttisch auf die Kehrtwende in Sachen "Osterruhe".

Der Kasseler Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels (SPD) schrieb auf Twitter: "Künftig keine Entscheidungen mehr nachts um 3 Uhr! Das wäre doch mal eine Lehre ..." Sein Parteikollege Michael Roth twitterte in Anlehnung an die Bibel: "Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden."

Aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden der FDP im Landtag, René Rock, war der bisherige Kurs "nicht zielführend". Das zeige die "Korrektur der Osterruhe", schrieb er auf Twitter. Rock forderte für Hessen einen Strategiewechsel: "Es muss darum gehen, Infektionsketten zu unterbrechen! Dafür braucht es vor allem mehr Tests und digitale Nachverfolgung."

René Rock @rock_fdp Hessen muss sich bei der Sonder- #MPK für einen Strategiewechsel einsetzen. Die Korrektur der #Osterruhe zeigt, der bisherige Kurs ist nicht zielführend. Es muss darum gehen, Infektionsketten zu unterbrechen! Dazu braucht es vor allem mehr Tests und digitale Nachverfolgung. [zum Tweet]

Hessens Wirtschaft erleichtert

Vertreterinnen und Vertreter der hessischen Wirtschaft zeigten sich erfreut über die Rücknahme der "Osterruhe". "Gut, dass die Bundeskanzlerin die politische Fehleinschätzung korrigiert", sagte der Geschäftsführer des Hessischen Industrie- und Handelskammertags, Robert Lippmann: "Die Wirtschaft kann nicht von jetzt auf gleich ab- und wieder angeschaltet werden. Insbesondere, wenn die Rahmenbedingungen derart unklar sind."

In der Nacht zum Dienstag hatten Bund und Länder beschlossen, dass über die Ostertage ein fünftägiger Shutdown stattfinden sollte. Währenddessen hätten Geschäfte, Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Schulen schließen sollen. Ministerpräsident Bouffier hatte am Dienstag noch gesagt, es sei "eine gute Möglichkeit, die Welle ein wenig zu brechen".

