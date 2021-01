Bedauern, dementieren, erklären: CDU-Generalsekretär Pentz sorgt mit Äußerungen über Friedrich Merz und Corona-Hilfen für Wirbel. Auch Parteichef Bouffier muss sich einschalten.

Der hessische CDU-Generalsekretär Manfred Pentz hat mit internen Aussagen über Friedrich Merz und die Wirtschaftshilfen im Corona-Lockdown für mächtig Wirbel und Empörung gesorgt. Einem Bericht der Bild zufolge hatte Pentz die Anhänger von Merz, der die Wahl zum Bundesvorsitzenden der Partei verloren hatte, in einer Videokonferenz mit den Spitzen der hessischen Jungen Union als "Merz-Dschihadisten" bezeichnet. Merz selbst soll er "den größten Spalter der Partei" genannt haben.

Die Entschuldigung folgte. In der schriftlichen Mitteilung erklärte Pentz am Samstag zerknirscht: "Mir ist deutlich geworden, dass ich mich bei dieser Konferenz sowohl im Tonfall als auch in der Wortwahl vergriffen habe." Dies bedaure er sehr. "Deshalb möchte ich mich bei Friedrich Merz, denjenigen, die ihn gewählt haben, und bei allen, die sich wegen dieser Wortwahl getroffen fühlen, entschuldigen."

Zwei Lager

Der Generalsekretär erklärte weiterhin, in der Konferenz zur Vorbereitung auf den Kommunalwahlkampf habe er auch betont, "dass jetzt alle mithelfen und mitgestalten sollen, die für den Erfolg der Union wichtig sind". Merz hat in der Hessen-CDU viele Anhänger - gerade innerhalb der Jungen Union.

Auch Partei-Prominente wie Ex-Ministerpräsident Roland Koch und die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth hatten sich vor der Wahl für den dann unterlegenen Kandidaten Merz stark gemacht. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Volker Bouffier hatte darauf reagiert und nach anfänglicher Zurückhaltung für den späteren Sieger Armin Laschet geworben.

Pentz auch wegen Aussage zu Wirtschaftshilfen in der Kritik

Wegen weiterer Äußerungen über die Corona-Wirtschaftshilfen von Bund und Land im Lockdown steht Pentz nun auch außerhalb der eigenen Partei in der Kritik - vor allem bei der aufgebrachten Opposition. Denn bei der Videokonferenz soll er der Bild-Zeitung zufolge unter anderem gesagt haben: "So hart es klingt, ich hätte es zugelassen, dass der Markt diese Volkwirtschaft auch mal bereinigt."

Pentz wies allerdings zurück, dass er sich gegen Wirtschaftshilfen im Lockdown ausgesprochen habe. "Wenn dies so verstanden worden ist, bedauere ich dies sehr." Das ihm zugeschriebene Zitat sei sinnentstellt wiedergegeben worden. Gemeint habe er, dass durch die Pandemie und ihre Auswirkungen bestimmte volkswirtschaftliche Prozesse wie die Digitalisierung beschleunigt würden.

Er legte Wert auf die Feststellung: "In meinem politischen Wirken im Landtag und in der Kommune habe ich mich immer uneingeschränkt für Wirtschaftshilfen ausgesprochen und stets für sie gestimmt." Es sei eminent wichtig, dass diese Hilfen unbürokratisch und zügig ausgezahlt würden.

Attacken aus der Opposition

Mehrere Oppositionspolitiker hatten den CDU-Generalsekretär dafür scharf attackiert: Der hessische SPD-Generalsekretär Christoph Degen erklärte am Samstag zu dem Zeitungsbericht: "Es ist kein Geheimnis, dass sich der hessische CDU-Generalsekretär gerne mal in Ton und Inhalt vergreift." In einer historisch einmaligen Krisensituation wie der Corona-Pandemie nach einer "Marktbereinigung" zu rufen, offenbare "ein erhebliches Maß an Verachtung für die arbeitende Bevölkerung". Die Äußerungen zu Merz zeigten "krass", wie gespalten die hessiche CDU vor dem Kommunalwahl sei.

Das zeige, dass die CDU Hessen "am liebsten tausende Unternehmen in die Pleite und Hundertausende Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit schicken würde", urteilte SPD-Landtagsfraktionsgeschäftsführer Bastian Fleig auf Twitter über die kolportierte Distanzierung von den Corona-Hilfen..

Es sei "unfassbar“, wie Pentz Millionen von Menschen verhöhne, die in der Krise um ihre Existenz kämpften, befand Jan Schalauske, Landesvorsitzender der Linkspartei.

Moritz Promny, Generalsekretär der FDP, fand die Angelegenheit "peinlich für Pentz, dramatisch für die hessische Wirtschaft", wie er in einer MItteilung schreibt. Pentz' Dementi klinge nicht wie eine Entschuldigung, sondern eher "nach verzweifeltem Griff nach dem Rettungsring“.

Bouffier schaltet sich ein

Für Ministerpräsident Volker Bouffier ist die Sache nxch eigenen Angaben mit der Erklärung von Pentz erledigt - sie war aber Grund genug für ihn, sich als Landesvorsitzender am Wochenende überhaupt einzuschalten. "Manfred Pentz hat klargestellt, was er gemeint hat, sein Fehlverhalten eingeräumt und sich zurecht entschuldigt", sagte Bouffier in einer Mitteilung am Samstag über die Merz-Schelte seines Generalsekretärs.

Aus Bouffiers kurzem Statement klang nicht nur Sorge um den innerparteilichen Frieden infolge des Pentz-Auftritts. "Die hessische CDU steht klar zu den Wirtschaftshilfen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie", stellte der Regieurngschef klar.