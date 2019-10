Im Doppel an die Spitze: Michael Roth will im Team mit Christina Kampmann zum SPD-Parteivorsitz gewählt werden.

Der osthessische Bundestagsabgeordnete Michael Roth ist aus dem Rennen um den SPD-Vorsitz ausgeschieden. Zusammen mit Teampartnerin Christina Kampmann landete er auf dem dritten Platz und verpasste damit die Stichwahl.

Seit dem frühen Samstagmorgen waren in der SPD-Zentrale in Berlin die Stimmen des Mitgliederentscheids über den künftigen SPD-Vorsitz ausgezählt worden, am Abend wurden im Willy-Brandt-Haus die Gewinner verkündet : Vizekanzler Olaf Scholz und Klara Geywitz ( 22,68 Prozent) sowie das Duo Nobert Walter-Borjans und Saskia Esken ( 21,04 Prozent) haben demnach den Sprung in die Stichwahl geschafft. Der einzige Hesse im Rennen um den SPD-Vorsitz war Michael Roth, Bundestagsabgeordneter und Staatsminister für Europa aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg. Er landete mit seiner Teampartnerin Christina Kampmann, der früheren NRW-Familienministerin, nur auf dem dritten Platz. Sie erhielten 16,28 Prozent der Stimmen.

Weitere Informationen Generalsekretär, Staatsminister, Kandidat Michael Roth, Jahrgang 1970, stammt aus dem osthessischen Heringen (Hersfeld-Rotenburg), studierte Politologie bis zum Diplom in Frankfurt und landete rasch in der praktischen Politik. Vize-Bundesvorsitzender der Jusos war er, Generalsekretär der Hessen-SPD und Landtagsabgeordneter. Seit 1998 ist er mit Direktmandat Bundestagsabgeordneter (Wahlkreis Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg) und seit 2013 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Dem SPD-Bundesvorstand, dessen Co-Chef er nun werden will, gehört er auch an. Ende der weiteren Informationen

Rund 53 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten ab

Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles hatten Roth und Kampmann im Wettbewerb um den Parteivorsitz überraschend und als erste ihren Hut in den Ring geworfen. Dann überraschten sie weiter: Erst mit einem einschneidenden Programm zur Parteireform und danach mit ihren Auftritten beim Kandidaten-Schaulaufen vor der Mitgliederbefragung. "Wir wollen der SPD nicht nur gute Inhalte bringen, sondern auch Frische und Hoffnung vermitteln", hatte Roth in einem Interview dem hr gesagt und betont: "Im Wettbewerb um den SPD-Bundesvorsitz setzte ich nicht auf Platz, sondern gemeinsam mit Christina Kampmann auf Sieg."

Rund 53,3 Prozent der gut 425.000 Mitglieder hatten an der Abstimmung teilgenommen, insgesamt waren das rund 226.700 Mitglieder. Die Suche nach einem neuen SPD-Vorsitz war nötig geworden, nachdem die damalige Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles Anfang Juni zurückgetreten war. Die Kandidaten tourten in 23 Regionalkonferenzen durch Deutschland. Seit Mitte Oktober konnten die Sozialdemokraten für die am Ende noch sechs Kandidatenduos abstimmen, online oder per Brief. Die Stichwahl findet vom 19. bis 29. November statt.

