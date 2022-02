"Einzigartige Einnahmen trotz millionenfacher Verluste an Mitgliedern": Die hessische CDU-Politikerin und Europaministerin Lucia Puttrich rät den Kirchen zum Ausstieg aus der staatlichen Finanzierung. Die SPD hält den Vorschlag für bemerkenswert, aber übereilt.

Die hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Lucia Puttrich (CDU), wünscht sich von den Kirchen einen freiwilligen Rückzug aus der staatlichen Finanzierung. Die Abschaffung der Kirchensteuer durch den Staat "könnte ein Weg sein, der Entfremdung der Kirchenverantwortlichen von ihren Mitgliedern entgegenzuwirken", sagte Puttrich in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für Zeitungen der Verlagsgruppe VRM. Das Unternehmen gibt unter anderem den Wiesbadener Kurier und das Darmstädter Echo heraus.

In Ländern mit anderen Finanzierungsstrukturen bei Kirchen, wie etwa Österreich oder Italien, seien die Gemeinden oft "lebendiger, innovativer und jünger." Sie müssten sich stärker um ihre Kirchenmitglieder bemühen. Das aktuelle System bringe den Kirchen "einzigartige Einnahmen trotz millionenfacher Verluste an Mitgliedern", schrieb Puttrich.

Persönliche Meinung einer Katholikin?

Das System der staatlichen Finanzierung der Kirchen ist weltweit einmalig. Von dem Rückzug, den Puttrich vorschlägt, wären auch die per Staatsvertrag geregelten sogenannten Dotationen betroffen. Das sind Direktzahlungen von Bund und Ländern an die Kirchen für die Folgen der historischen Enteignungen der Kircheneigentümer.

Der Gastbeitrag spiegele die persönliche Meinung der CDU-Politikerin wider, betonte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag auf Anfrage. Eine weitere Stellungnahme lehnte er ab.

SPD kritisiert Vorschlag

Die SPD-Landtagsfraktion reagierte überrascht auf den Vorschlag. "Wenn eine CDU-Ministerin quasi im Vorbeigehen die Abschaffung der Kirchensteuer fordert, ist das bemerkenswert", sagte Nina Heidt-Sommer, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion.

Den Staatsvertrag aufzulösen, auf dessen Grundlage die Finanzämter die Steuern einziehen, "wäre ein Großprojekt". Vor allem aber müsse man die Existenz der kirchlichen Einrichtungen, wie Kindergärten, Schulen und Kliniken, sichern. "Interessant wäre es, zu erfahren, wie der Rest der schwarzgrünen Landesregierung zu dem sehr überraschenden, aber wenig durchdachten Vorstoß der CDU-Ministerin steht", sagte Heidt-Sommer.

"Reformforderungen bisher ergebnislos"

Neben der Finanzierung der Kirchen hatte sich Ministerin Puttrich, die selbst Katholikin ist, auch zu der aktuellen Diskussion über den Zustand der katholischen Kirche geäußert. Sie habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite stünden Skandale und beschämende Missbrauchsfälle, auf der anderen Seite gebe es Persönlichkeiten, die sich seit Jahrzehnten für die Aufklärung der Skandale und für Reformen einsetzen.

Das Priestertum der Frau, die Abschaffung des Zölibats oder die Änderung der Sexualmoral seien Reformforderungen, über die "seit langem und mit Leidenschaft, allerdings bisher ergebnislos gerungen wird", sagte Puttrich. Sie glaube allerdings daran, dass die "handelnden Vertreter reformfähig beziehungsweise reformwillig sind".

Haben die Bischöfe den Schuss gehört?

Puttrich äußert sich in turbulenten und schwierigen Zeiten: Vor kurzem wies ein Gutachten über Missbrauch im Erzbistum München und Freising auf schwere Versäumnisse und Vertuschungen hin. Und bis Samstag geht es auf der Synodalversammlung in Frankfurt beim "Synodalen Weg" um Reformen in der katholischen Kirche. "Die Bischöfe haben den Schuss gehört", sagte am Freitag Beate Gilles, die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz.

Am Abend zuvor hatten die Bischöfe mit Zwei-Drittel-Mehrheit zwei zentrale Texte beschlossen. Diese erkennen einen Reformbedarf an und sollen die Grundlage für konkrete Reformbeschlüsse bilden. Die Reformer streben unter anderem Segnungen für Homosexuelle, eine Lockerung des Zölibats, die Einführung des Diakonats der Frau und ein Mitbestimmungsrecht von Gläubigen bei der Bischofswahl an.