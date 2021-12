Umweltministerin Hinz (Grüne) hat die geplante Reduzierung der Salzbelastung in der Weser als wichtigen Schritt für eine bessere Wasserqualität bezeichnet.

Auf die Senkung der Salzbelastung haben sich kürzlich Hessen und die weiteren Weseranrainerländer geeinigt. Neben dem ökologischen Aspekt sei dabei auch darauf geachtet worden, "dass die Menschen in der Region weiter Arbeit haben", so Hinz am Donnerstag im Landtag.

Der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller K+S leitet seit langem Salzabwässer in die Werra, einen der beiden Hauptquellflüsse der Weser.