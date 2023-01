Aus Sicht von Ministerpräsident Rhein (CDU) hat der Rechtsstaat nach der Ermordung von Walter Lübcke funktioniert. Die Tat hätte nicht verhindert werden können, sagte er im Untersuchungsausschuss des Landtags.

Im Untersuchungsausschuss zur Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat am Freitagvormittag im Plenarsaal des Landtags die Aussage von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als Zeuge begonnen. Rhein betonte, der Rechtsstaat habe funktioniert. Auch wenn viele Fragen zu dem Fall offengeblieben seien, habe man den Täter Stephan Ernst seiner gerechten Strafe zugeführt.

Rhein: Kenne Namen des Lübcke-Mörders erst seit der Tat

Alle hätten sich die Frage gestellt, ob der Mord an Lübcke zu verhindern gewesen wäre, sagte Rhein. Er sei jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass die Tat nicht hätte verhindert werden können. Ein - wenn auch schwacher - Trost sei die Tatsache, dass Ernst als Täter schnell habe ermittelt werden können. Rhein betonte, ihn habe die Ermordung Lübckes tief erschüttert, er habe ein freundschaftliches und enges Verhältnis zu ihm gepflegt.

Den Namen Stephan Ernst kenne er erst seit dem Mord an Lübcke und der Berichterstattung darüber, sagte Rhein. Auch der Name Markus H. sei ihm erst nach dem Mord bekannt geworden. Den Mitangeklagten und Freund von Ernst aus der rechten Szene hatte das Frankfurter Oberlandesgericht zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe wegen eines Waffendelikts verurteilt - aber nicht wie angeklagt wegen Beihilfe zum Mord an Lübcke.

Ernst wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest.

Rhein: Keine Hinweise auf Straftaten gegen Lübcke

Rhein war von 2010 bis 2014 hessischer Innenminister und davor Innen-Staatssekretär. In seiner Zeit im Innenministerium habe es keinerlei Anzeichen auf Mordpläne gegen Lübcke gegeben, sagte Rhein. Es habe keine Hinweise gegeben, dass irgendwelche Straftaten gegen den Kasseler Regierungspräsidenten geplant gewesen seien.

Thema der 37. Ausschusssitzung ist unter anderem die Frage nach der Einschätzung der Gefährlichkeit Ernsts. Der Rechtsextremist hatte Lübcke 2019 auf dessen Terrasse in Wolfhagen-Istha (Kassel) erschossen. Lübcke hatte sich öffentlich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen.

Früherer Innen-Staatssekretär Heck als Zeuge

Im Ausschuss geht es um die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall. Ernst war zwar als Rechtsextremist aktenkundig, aber zum Tatzeitpunkt nicht mehr unter besonderer Beobachtung des Verfassungsschutzes gewesen.

Am Freitagnachmittag ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Heck als Zeuge geladen. Heck war von 2019 bis 2021 hessischer Innen-Staatssekretär.

