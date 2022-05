Ein neuer Regierungssprecher, eine neue Staatssekretärin und vor allem ein neuer Justizminister: Wird Rhein wie erwartet neuer Ministerpräsident, will er im Kabinett einige Positionen personell verändern.

Videobeitrag Video Neuer Ministerpräsident will Kabinett umbilden Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Noch rund eineinhalb Jahre läuft die Legislaturperiode im hessischen Landtag - und wird dessen Präsident Boris Rhein (CDU) erwartungsgemäß zum neuen Ministerpräsidenten und Nachfolger von Volker Bouffier (CDU) gewählt, wird sich auch das Kabinett noch einmal verändern. Das teilte die CDU-Landtagsfraktion mit, nachdem Rhein sie über seine Pläne am Tag vor der Wahl informiert hatte.

Den Angaben zufolge hört Michael Bußer nach vielen Jahren als Regierungssprecher auf. An seine Stelle soll nach den Plänen Rheins Landtagssprecher Tobias Rösmann treten. Neue Staatssekretärin im Justizministerium soll nach dem Willen Rheins die 48 Jahre alte Juristin Tanja Eichner werden, die derzeit im Innenministerium sowie als Richterin in Darmstadt und Frankfurt arbeitet. Im Innenministerium war Eichner bislang stellvertretende Leiterin der Abteilung Dienstrecht/Tarifrecht. Sie soll auf Justiz-Staatssekretär Thomas Metz folgen.

Die wichtigste Änderung aber ist jene im Justizministerium, die der hr schon am Sonntag vermeldet hat: Das soll fortan von Roman Poseck geleitet werden, der Eva Kühne-Hörmann ablösen soll. Die 60 Jahre alte CDU-Politikerin hatte dem Kabinett seit 2009 angehört, zunächst als Wissenschaftsministerin und seit 2014 als Justizministerin.

Mehrjährige Erfahrung im Justizministerium

Der 52 Jahre alte gebürtige Rheinländer Poseck begann seine Richterlaufbahn nach dem Jura-Studium in Gießen am Landgericht Limburg. Später wechselte er ans Oberlandesgericht Frankfurt, dessen Präsident er seit 2012 ist. Zwischenzeitlich arbeitete Poseck ein Jahr lang für die Rechtsabteilung des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen.

Seit 2017 ist er auch Präsident des Staatsgerichtshofes, des Verfassungsgerichtes von Hessen. Er wurde in dieses Amt vom Landtag ohne Gegenstimme gewählt, so lief auch seine Wiederwahl. Über mehrjährige Erfahrung im hessischen Justizministerium verfügt Poseck bereits. Von 2005 bis 2012 war er dort zunächst Büroleiter des damaligen Ministers Jürgen Banzer (CDU), später Ministerialdirigent.

Die Linke begrüßt den Wechsel

"Eva Kühne-Hörmann wird zurecht als Justizministerin abgelöst", kommentierte der Linke-Abgeordnete Ulrich Wilken die Pläne Rheins. Schleppende Ermittlungen im Verfahren gegen Oberstaatsanwalt Alexander B. und weitere Personen, die mangelnde Ausstattung der Justiz in Hessen und ihr Versagen bei der Einführung der E-Akte hätten Wilken zufolge gezeigt, "dass sie an der Spitze des Ministeriums fehl am Platz ist."

Poseck habe als Präsident des Frankfurter Oberlandesgerichts und oberster Verfassungsrichter gezeigt, dass er die Probleme in der hessischen Justiz sehr gut kennt. "Nun muss er als Minister zeigen, ob er diese Probleme auch in einer schwierigen Regierungskoalition lösen kann", sagte Wilken.

SPD misst Poseck an seinen Ansprüchen

"In der Justiz herrscht eine schlechte Stimmung", sagte Günter Rudolph, der Fraktionsvorsitzende der SPD, dem hr. Die Verfahrensdauer sei zu lang, es gebe zu wenig Personal und gegenüber dem Personal, das es gibt, sei die Wertschätzung zu gering. "Die Justiz muss verlorengegangenes Vertrauen zurückgewinnen", sagte Rudolph. "Insofern messen wir Roman Poseck an seinen Ansprüchen."

AfD kritisiert und ist "begeistert" zugleich

Zuvor hatte die AfD den Ministerwechsel kritisiert, weil es danach wegen Posecks guter Kontakte zum Staatsgerichtshof zu Interessenkonflikten kommen könne. "Das nötige Fingerspitzengefühl fehlt bei dieser Besetzung", sagte Fraktionschef Robert Lambrou.

Von dieser Stellungnahme der eigenen Fraktion distanzierte sich Walter Wissenbach, rechtspolitischer Sprecher der AfD im Landtag. Er sei "begeistert davon", dass Poseck Justizminister werden solle und freue sich auf die Zusammenarbeit, sagte er dem hr.