Der Ex-Bürgermeister von Raunheim, Thomas Jühe (SPD), ist tot. Der langjährige Vorsitzende der Frankfurter Fluglärmkommission starb nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren.

Thomas Jühe, bis vor kurzem Bürgermeister von Raunheim (Groß-Gerau), ist am Montag gestorben. Das teilte die Stadt am Dienstag mit . Er wurde 59 Jahre alt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Kindertagesstätten, der Stadtwerke sowie der Netzwerk Untermain würden um ihn trauern, hieß es in der Mitteilung.

Mitte Oktober hatte Jühe mitgeteilt: "Leider erweist sich meine Erkrankung als so schwerwiegend und irreversibel, dass ich in das Amt des Bürgermeisters nicht werde zurückkehren können."

Jühe war seit dem Jahr 2000 Bürgermeister. Er legte sein Amt vorzeitig zum 1. Dezember nieder. Der SPD-Politiker hatte die Geschäfte bereits seit Anfang September ruhen lassen. Ihn vertrat Stadträtin Dorothee Herberich.

Verkehrsminister Al-Wazir: "Jühes Ideen werden uns fehlen"

Bekannt war Jühe vor allem über sein Engagement für einen besseren Lärmschutz rund um den Frankfurter Flughafen. Seit 2003 war er Vorsitzender der Frankfurter Fluglärmkommission. Sie ist eine Art ständiger Runder Tisch mit allen Beteiligten und Betroffenen rund um den Flughafen. In dem Gremium mit beratender Funktion haben die Nachbargemeinden des Airports die Mehrheit.

Die Fluglärmkommission und der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) würdigten seine Arbeit. "Thomas Jühes Ideen, seine klare Zielorientierung und seine Empathie für die Lärmbetroffenen werden uns in Hessen sehr fehlen", sagte Al-Wazir. "Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine riesige Lücke und macht tieftraurig."

Al-Wazir hatte in der Vergangenheit mit Jühe zu tun - vor allem wegen des Streits um den Fluglärm in den Städten innerhalb der Flugschneisen des Frankfurter Flughafens. Raunheim ist davon bereits lange und im besonderen Maße betroffen. Dass er vor einigen Jahren die Einführung einer Lärmobergrenze für den Flughafen Frankfurt verwirklichen habe können, sei auch Thomas Jühe zu verdanken, sagte Al-Wazir.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version hieß es, Jühe sei im Alter von 58 Jahren gestorben. Jühe wurde nach Angaben der Stadt Raunheim am 7.12.1963 geboren und damit 59 Jahre alt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen