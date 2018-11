Leerstehende Häuser in Frankfurt

Mitten in Frankfurt stehen Dutzende Wohnungen leer

Trotz Mangels an Wohnraum

Angesichts des Wohnraummangels klingt es paradox: In der Frankfurter Innenstadt stehen dutzendweise Wohnungen leer. Die Gründe sind oft unklar, und die Stadt kann nichts dagegen tun. Zumindest soll jetzt das Ausmaß des Leerstands erforscht werden.

Fischerfeldstraße, Allerheiligenstraße, Battonnstraße - wenn Heinrich Große-Holthaus durch die Frankfurter Straßen geht, weiß er von einigen Straßen zu berichten, in denen ganze Häuser leer stehen. Der Arzt lebt seit Jahren in der Innenstadt, nicht weit von der Konstablerwache. "Ich finde es schade, dass solche zentralen Wohnungen leer stehen. Insbesondere wenn man schaut, was für schöne alte Häuser es hier noch gibt. Und das finde ich traurig", sagt er.

Spekulation mit leer stehenden Wohn-Immobilien?

Neulich hat er bei einem Rundgang Stadtteilpolitiker auf das Problem aufmerksam gemacht. Ein besonders krasses Beispiel: Ein weiß getünchter Altbau in der Allerheiligenstraße. Hinter der Gründerzeit-Fassade vermutet man stilvolle Wohnungen. Tatsächlich bietet sich auf der Rückseite ein anderes Bild, sagt Große-Holthaus: "Komplett leer, ausgebrannt, kaputt, verfallen. Ich denke mal, da wird Spekulation betrieben." Und das schon seit Jahren. Auch die Nachbarhäuser sind verwaist. Spekulation mit leer stehenden Wohn-Immobilien? Der Besitzer, ein Frankfurter Immobilieninvestor, äußert sich auf hr-Anfrage nicht.

In der Frankfurter Stadtregierung ist Planungsdezernent Mike Josef (SPD) dafür zuständig. Er sieht im Leerstand ein wachsendes Problem, "beispielsweise entlang der Friedberger Landstraße, Eschersheimer Landstraße, Battonnstraße, Oederweg - gerade in guten Lagen, attraktiven Lagen." Auch vom Stadtrand gebe es Hinweise auf Leerstand.

Aber auch in anderen hessischen Städten ist das Problem bekannt. Aus Marburg hat etwa die Oberhessische Presse über solche Fälle berichtet, die HNA aus Kassel .

Zweckentfremdungsverbot wurde 2004 aufgehoben

Wie groß der Leerstand genau ist, können die Städte nicht angeben. Für eine systematische Erhebung fehlt die gesetzliche Grundlage. Denn eine Wohnung unvermietet zu lassen, ist nicht verboten. Das war bis 2004 anders. Bis dahin gab es das Zweckentfremdungsverbot - eine Verordnung des Landes Hessen, die besagte: Eine Wohnung ist zum Wohnen da, und deshalb muss sie auch so genutzt werden.

Erfahrungen aus anderen Großstädten legen nahe, dass Leerstand zwar kein Massenphänomen, aber durchaus vorhanden ist. So hat etwa die Stadt München im vergangenen Jahr knapp 300 Wohnungen wieder ihrem eigentlich Zweck zugeführt: Wohnen. Dort gilt das Zweckentfremdungsverbot.

Dieses Instrument hätte der Frankfurter Planungsdezernent Josef auch gerne wieder. Es sei nötig, damit "wir tatsächlich rechtlich gegen den Leerstand vorgehen können und anweisen können, dass Wohnungen oder Gebäude, die frei stehen, vermietet werden zu bezahlbaren Preisen." Die Voraussetzung dafür könne aber nur das Land Hessen schaffen, indem es die 2004 abgeschaffte Verordnung wieder einführe.

Stabsstelle soll Überblick über Leerstand verschaffen

Ob die künftige Landesregierung das tut, ist unklar. Bei SPD und Grünen steht das Vorhaben im Wahlprogramm, bei CDU und FDP dagegen nicht. Denn es gibt auch Argumente gegen das Verbot: Es greift stark in die Eigentumsrechte der Hausbesitzer ein, und der Kontrollaufwand für die Kommunen ist hoch. In der vergangenen Legislaturperiode konnte sich in der schwarz-grünen Koalition die CDU mit ihrer Position durchsetzen. Das Verbot wurde nicht wieder eingeführt.

SPD-Mann Josef möchte sich nun auch ohne gesetzliche Grundlage einen besseren Überblick über den Leerstand in Frankfurt verschaffen. Anfang kommenden Jahres werde eine "Stabsstelle Mieterschutz" eingerichtet. Dort könnten Bürger alle Fälle von Leerstand der Stadt melden. Die Stadt werde dann das beratende Gespräch mit den Eigentümern suchen.