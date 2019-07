Stephan Ernst, der Verdächtige im Fall des ermordeten Politikers Walter Lübcke, hat sein Geständnis widerrufen. Ermittler vermuten eine Taktik. Zuvor war er nach Karlsruhe an den Bundesgerichtshof überstellt worden.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Stephan Ernst widerruft sein Geständnis vor dem BGH [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Im Mordfall Walter Lübcke hat der Verdächtige Stephan Ernst nach Informationen des Südwestrundfunks (SWR) sein Geständnis widerrufen. Vor dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes (BGH) in Karlsruhe wollte Ernst demnach sein Geständnis nicht wiederholen und schwieg ansonsten. Begleitet wurde er von einem neuen Rechtsanwalt aus Dresden.

Aus Ermittlerkreisen hieß es laut SWR, dass der Widerruf wohl Taktik von Ernst sei. Sein ursprüngliches Geständnis sei aber derart ausführlich und detailreich gewesen, dass keine Auswirkungen auf die weiteren Ermittlungen zu erwarten seien. Noch vor kurzem hatte Ernst den Mord als "Fehler" bezeichnet.

Holger Schmidt @terrorismus Stephan E. hat vor dem Ermittlungsrichter #BGH sein Geständnis im Mordfall #Lübcke widerrufen, höre ich aus Ermittlungskreisen. Allerdings dürfte das wenig helfen, da er die Tat zuvor detailliert beschrieben hatte. [zum Tweet]

Nach Karlsruhe geflogen

Im dem Mordfall hatte am Dienstagvormittag ein Ermittlungsrichter am BGH in Karlsruhe einen neuen Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Ernst erlassen und Untersuchungshaft angeordnet. Das hatte der Generalbundesanwalt (GBA) am Vormittag mitgeteilt.

Der neue Haftbefehl ersetzt den des Amtsgerichts in Kassel von Mitte Juni. Er ist aus formalen Gründen nötig, weil der GBA die Ermittlungen inzwischen übernommen hat. Ernst sitzt bereits seit Mitte Juni in Untersuchungshaft. Am Morgen war der 45-Jährige mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht und dann vom Areal der Bundesanwaltschaft auf das BGH-Gelände gefahren worden.

Dort wurde er dem BGH-Richter vorgeführt. Der 45-Jährige ist mehrfach vorbestraft und war in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen. Der Kasseler Regierungspräsident war Anfang Juni neben seinem Haus erschossen worden. Der CDU-Politiker war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden.