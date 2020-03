Der "Flügel" will sich auch in Hessen auflösen

Nach einem entsprechenden Beschluss des Bundesvorstands der AfD will sich auch der hessische "Flügel" auflösen. Welche konkreten Auswirkungen das haben wird, ist allerdings unklar.

Die vom Verfassungsschutz seit Kurzem als rechtsextrem eingestufte AfD-Untergruppierung "der Flügel" will sich nun allem Anschein nach auch in Hessen auflösen. Dies gaben die Europaparlamentarierin und Flügel-Obfrau in Hessen, Christine Anderson, sowie die beiden ebenfalls der Gruppierung zugerechneten hessischen Landtagsabgeordneten Heiko Scholz und Andreas Lichert in einem Schreiben an die Anhänger des "Flügels" in Hessen bekannt.

Höcke: Flügel hat seinen Zweck erfüllt

Damit folgt die Vereinigung in Hessen einem Beschluss des Bundesvorstandes der Partei vom vergangenen Freitag, die eine Auflösung bis zum 30. April gefordert hatte. In dem internen Schreiben an die hessischen Flügel-Anhänger heißt es unter anderem: "Wir haben uns immer in erster Linie als AfD-Mitglieder verstanden und unser Ziel war stets, die AfD noch erfolgreicher zu machen. Daher wollen wir diese Selbstauflösung mit dem Signal verbinden, dass immer und überall die Interessen der AfD über den Partikularinteressen von Einzelnen oder Gruppen stehen müssen."

Landtagsabgeordneter und "Flügel"-Anhänger: Der hessische AfD-Politiker Andreas Lichert. Bild © picture-alliance/dpa

Der maßgeblich vom thüringischen Landeschef der AfD, Björn Höcke, geprägte "Flügel" galt in den letzten Jahren als "Taktgeber", der die Partei politisch immer weiter nach rechts rückte. Höcke hatte nach dem Beschluss des Bundesvorstands am vergangenen Freitag in einem Interview mit dem neurechten Magazin "Sezession" zwar vermieden von einer "Auflösung" des "Flügels" zu sprechen, zugleich aber seine "Historisierung" angekündigt. Der Grundtenor des Interviews: Der "Flügel" habe seinen Zweck mittlerweile erfüllt.

Der Name fällt weg - die Positionen bleiben

Beobachtern gilt "der Flügel" als völkischer Zusammenschluss innerhalb der AfD. In Hessen gilt Andreas Lichert als prominentester Vertreter der Gruppierung. Lichert gehörte in der Vergangenheit unter anderem als Vorstand des "Vereins für Staatspolitik" zum Umfeld des neurechten "Vordenkers" Götz Kubitschek, der als enger Verbündeter Höckes gilt.

Videobeitrag Video zum Video Auch die hessische AfD will den Flügel stürzen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Prominente Vertreter der Partei - darunter der hessische Landesvorsitzende Robert Lambrou - hatte noch in jüngster Vergangenheit den "Flügel" gegen den Vorwurf des Rechtsextremismus in Schutz genommen. Im hr-Sommerinterview 2019 hatte Lambrou noch erklärt, dass der "Flügel" zur AfD gehöre.

Welche konkreten Auswirkungen eine "Auflösung" des "Flügels" in Hessen haben wird, ist unklar. Die Gruppierung hat zwar Strukturen und Hierarchien, ist allerdings kein eingetragener Verein und führt auch keine Mitgliederlisten. Andreas Lichert hatte noch am Wochenende den Beschluss des Bundesvorstands kritisiert, hielt seine Auswirkungen aber für begrenzt. Gegenüber dem hr sagte er: "Aber diese Leute, diese Gedanken und die politischen Schlüsse daraus, die bleiben ja in der Partei und das ist das wichtigste."