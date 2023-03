Eine öffentliche Datenbank soll dabei helfen, Fälle von Bereicherung wie in der AWO-Affäre künftig zu erschweren. Doch bei den Managergehältern stößt die gewünschte Transparenz an ihre Grenzen.

Audiobeitrag Audio Transparenzregister für Wohlfahrtsverbände Audio Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Die AWO-Affäre hat Missstände bei Wohlfahrtsverbänden ans Tageslicht gebracht. Versagt die interne Kontrolle, besteht die Gefahr, dass öffentliches Geld in üppige Gehälter, teure Luxuskarossen oder Scheinarbeitsverhältnisse wandert. Abhilfe soll mehr öffentliche Kontrolle ermöglichen.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) wird an diesem Donnerstag ein neues Transparenzregister vorstellen. Zwar geht die Initiative dazu auf die Zeit vor der AWO-Affäre zurück. Doch durch den Skandal nahm die Diskussion über mangelnde Transparenz bei Wohlfahrtsverbänden in den zurückliegenden Jahren Fahrt auf.

Durch das Register sollen die Wohlfahrtsverbände verpflichtet werden, öffentlich zu machen, wie viel Geld sie vom Land Hessen für welche sozialen Aufgaben bekommen. So sollen Bürger, Journalistinnen oder Behördenmitarbeiter auf einen Blick nachvollziehen können, wer welche Zuwendungen wofür bekommt.

Hessen springt kürzer als andere Länder

Damit ist Hessen nach Berlin und Mecklenburg-Vorpommern das dritte Bundesland, das ein Transparenzregister einführt. Anders als die beiden anderen Bundesländer verzichtet Hessen jedoch auf ein ergänzenden Zuwendungsregister.

Darin legen die Länder offen, welchen Organisationen sie wofür wie viel Geld geben. Klose hält diesen Schritt offenbar nicht für notwendig. "Mit der öffentlichen Transparenzdatenbank gehen wir gemeinsam mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege den ersten Schritt hin zu mehr Transparenz über die Zuwendungen an die Freie Wohlfahrtspflege", teilt er auf hr-Anfrage mit.

Der Vorstand der Liga versichert: "Die Liga-Mitgliedsverbände haben ein eigenes Interesse daran, die Verwendung öffentlichen Geldes transparent zu machen." Dass sich Bürgerinnen und Bürger darüber informieren könnten, sei wichtig. Die Liga habe mit dem Sozialministerium bereits 2016 vereinbart, jedes Jahr Prüfnachweise darüber vorzulegen, wie die Förderung verwendet wird.

Kloses Amtskollegin in Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese (SPD), entschied sich bei der Einführung des doppelten Registers 2020 für die umfassendere Lösung. Aus ihrer Sicht können die Bürger mittels Transparenzregister und Zuwendungsregister die Angaben über Einnahmen und Ausgaben von und für Wohlfahrtsverbände miteinander vergleichen. Aus möglichen Abweichungen könnten sie ihre Schlüsse ziehen.

Keine Angaben zu Managerbezügen

Die Pflicht zur Transparenz im geplanten Register stößt bei den Gehältern an ihre Grenzen. Die Empfängerorganisationen müssen in keinem der genannten Bundesländer die Bezüge ihrer Manager öffentlich machen.

"Bei den Gehältern des Führungspersonals handelt es sich um unternehmensinterne Daten. Für eine Veröffentlichungspflicht gibt es keine Rechtsgrundlage", informiert dazu der Finanzsenat, der in Berlin für das Register zuständig ist.

Auch in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern werden rechtliche Gründe für diese Lücke genannt. Sozialminister Klose baut jedoch auf Einsicht der Verbände, dass größtmögliche Transparenz auch in diesem Punkt in ihrem Interesse sei. Ein Blick in das Register von Mecklenburg-Vorpommern wirkt hier allerdings ernüchternd. Von knapp 300 Organisationen haben gerade mal zwei Angaben zu den Gehältern ihrer Führungskräfte gemacht.