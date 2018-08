Zu viel Zucker schadet Kindern – das hat sich herumgesprochen. Trotzdem subventionierte das Land Hessen bislang an Schulen den Verkauf gezuckerter Milchprodukte. Nach Kritik von Verbraucherschützern kommt nun der überraschende Schwenk.

Nach Kritik der Verbraucherorganisation Foodwatch beendet das Land Hessen die Förderung von gesüßter Schulmilch. Zuckerhaltige Lebensmittel sollten möglichst komplett aus dem Angebot von Schulen und vorschulischen Einrichtungen herausgenommen werden, hieß es am Freitagabend aus dem Umweltministerium in Wiesbaden. Deshalb habe Ministerin Priska Hinz (Grüne) beschlossen, Kakao künftig gar nicht mehr über das Schulmilchprogramm der EU anzubieten.

Die notwendigen Änderungen der Richtlinie würden derzeit erarbeitet und schnellstmöglich umgesetzt. Die Verbraucherschützer hatten das Aus für die Subventionen gefordert. Hessen und drei andere Bundesländer hätten Ausnahmeregelungen geschaffen, um EU-Fördermittel für gezuckerte Milch wie Kakao auszugeben, erklärte die Organisation am Freitag. Zuvor hatte die "Frankfurter Rundschau" darüber berichtet.

Die EU hatte zuletzt die Förderung für Hessen erhöht. 650.000 Euro stehen seit diesem Jahr für die Förderung von Milch und Milchprodukten sowie pädagogische Angebote oder Bauernhofbesuche zur Verfügung. Im vergangenen Jahr hatte die EU allerdings ihr Schulmilch-Förderprogramm reformiert: Den Produkten dürfe möglichst kein Zucker, Salz oder Fett hinzugefügt sein.

Gefördert, aber falsch?

Nationale Ausnahmeregelungen blieben aber zugelassen. Diese Praxis kritisiert Foodwatch in einem offenen Brief an den hessischen Kultusminister Alexander Lorz (CDU. Es sei inakzeptabel, dass in Hessen weiterhin der Konsum von Kakao mit einem Zuckerzusatz von bis zu sieben Prozent mit staatlichem Geld gefördert werde. "Mit Ihrer Politik leisten Sie der Fehlernährung von Kindern Vorschub, anstatt sie zu verhindern", schriebt Foodwatch am Freitag.

Noch am Abend kam dann das überraschende Aus für die süße Milch. Umweltministerin Hinz erklärte: Kakao werde derzeit noch an Schulen und vorschulische Einrichtungen in Hessen ausgeliefert. Die Nachfrage sei gering. Der Anteil an Zucker in dem Getränk liege zwar bei nicht mehr als sieben Prozent, dennoch solle es künftig gar nicht mehr angeboten werden.

Sendung: hr-iNFO, 17.08.2018, 21.00 Uhr