Zwischen Kassels Noch-Oberbürgermeister Geselle und der SPD gab es schon länger Streit. Wie der hr aus parteinahen Kreisen erfahren hat, ist er nun aus der SPD ausgetreten.

Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle kehrt seiner Partei den Rücken. Das hat der hr aus SPD-Kreisen erfahren.

Vorausgegangen war ein monatelanger Streit zwischen ihm und den Kasseler Sozialdemokraten, der darin gipfelte, dass Geselle als unabhängiger Kandidat gegen die SPD-Kandidatin Isabel Carqueville bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. März antrat.

Eine offiziell Bestätigung für den Austritt Geselles gibt es noch nicht. Auch Geselle selbst will sich dazu aktuell nicht äußern.

"Angriff auf die eigene Partei"

Parteichef Ron-Henrik Hechelmann hatte Geselles unabhängige Kandidatur als "Angriff auf die eigene Partei" bezeichnet. Mit seinem Austritt ist Geselle nun offenbar einem Parteiordnungsverfahren vorgekommen, das der SPD-Unterbezirksvorstand Anfang des Jahres angekündigt hatte.

Obwohl Geselle bei der Oberbürgermeisterwahl die meisten Stimmen erhielt, verkündete er noch am Abend, dass er nicht zur Stichwahl antreten werde. Als Grund nannte er den "schmutzigen" Wahlkampf, der gegen ihn geführt wurde.

Aufgrund anonymer Vorwürfe hatte Geselle im Februar ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst in die Wege geleitet. In einem offenen Brief wurden ihm unter anderem Defizite bei der Mitarbeiterführung vorgeworfen.